MEDO JE JEDINA ČEDNA STVAR NA FOTKI: Lucija Lugomer u stilu seksi Mrazice kleknula na kauč, pogled sve govori

🎄My dear friends and Instagram family , I wish you and your families all the best!!!!✨ ⚜️MERRY CHRISTMAS⚜️ Wishing you health, happiness, peace and L.O.V.E. 🎁 Greetings from Croatia ♥️ I love you all!!!! • 🎁Dragi moji, od srca zelim vama i vasoj obitelji 👑SRETAN BOZIC⚜️sa najvise zdravlja srece i ljubavi! A usput i da se ovoh dana dobro odmorite, naspavate i napapate ✨ Volim vas!!!♥️ • • • • • • • • • #ootd #outfitoftheday #lookoftheday #fashion #fashiongram #style #love #beautiful #currentlywearing #lookbook #whatiwore #whatiworetoday #ootdshare #outfit #clothes #merrychristmas #mylook #fashionista #todayimwearing #instastyle #socialenvy #blogger #instafashion #outfitpost #fashionpost #todaysoutfit #fashiondiaries

A post shared by LUCIJA LUGOMER (@lusiluer_plussizemodel) on Dec 25, 2017 at 3:42am PST