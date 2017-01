MACA (NE)DISKRECIJA PROGOVORILA O SEKSU S POLITIČAREM: ‘Ima velik ‘ponos’ i voli da ga jašem i gazim štiklama!’

Maca Diskrecija iznijela je pikanterije o svom seksualnom odnosu s poznatim političarem.

Bivša natjecateljica reality showa Parovi, Senada Nurkić poznatija kao Maca Diskrecija, izjavila je da je dobila 5000 eura od poznatog političara Dragana Šormaza za seks.

Otkrila je da je za taj iznos političaru radila brojne sado-mazo stvari u krevetu. Na svom je Instagram profilu objavila fotografiju spomenutog političara, a u opisu je napisala: “Htjeli ste ime osobe s kojom sam se seksala i koja me častila s 5000 eurića. E pa, izvolite – Dragan Šormaz voli seks u jacuzziju i ima veliki “ponos”.” No, ubrzo je fotografiju uklonila.

“Sve je točno što sam napisala. Dragan ima veliki “ponos” i voli seks u jacuzziju. Voli da sam dominantna i da ga gazim štiklama. Također, voli da ga grubo jašem i da mu ga pu*im do ja*a. I moram priznati da ne može svr*iti više od dva puta. Poslije dva puta mu pada “ponos”. Htio je da se seksamo bez kondoma, ali ja nisam pristala na to”, otkrila je Maca za srpski Kurir.

“Voli skrivene apartmane, ne voli da idemo u hotele”, dodaje.

Maca je također otkrila da su se ona i političar upoznali preko online stranice, gdje ljudi traže druženje i seks.

“Tek kada smo se sreli, rekao mi je tko je on. Ja sam nakon toga potražila informacije o njemu na internetu i vidjela da je jako poznat i jak. Zato me je i častio. Ne bojim se nikoga. Mislim da neću imati nikakve probleme”, otvoreno govori Maca.

Kurir je pokušao doći i do prozvanog političara, no on nema komentara i tvrdi da Macu Diskreciju ne poznaje.