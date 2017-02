MACA DISKRECIJA OTKRILA ‘TAJNE ZANATA’: ‘Mislim da sam nimfomanka i to me brine, kako ću kad se udam…’

Starleta koja je nedavno priznala da se bavi prostitucijom sada je otkrila gdje se viđa s klijentima te koje se još starlete bave najstarijim zanatom na svijetu.

Maca Diskrecija je nedavno podigla veliku prašinu otkrićem da se prostituira. Njezino priznanje uslijedilo je nedugo nakon što je otkriveno da ima oglas na jednoj od stranica na kojoj se prodaju seksualne usluge, a policije se, kaže starleta, ne boji jer joj je dečko utjecajan političar.

Bosanska starleta sa srpskom adresom, najpoznatija po sudjelovanju u reality showu Parovi i, naravno, golotinji, sada je otkrila detalje svog posla.



“Sve su žene kurve…”

“Ako sam se rodila sa svojom zlatnom ribicom, mogu je i unovčiti. Mogu i ne spavati s nekim i dobivati skupe poklone. Žao mi je što druge kokoške ne mogu”, rekla je Maca u emisiji Press pretres.

“Svaka žena naplaćuje seks – uda se za bogatog, on je plaća, ona ima s njim odnose… i ona je kurva ili sponzoruša”, kaže Maca, koja smatra da u 21. stoljeću ne bi smjelo biti mjesta za lažni moral.

“Svaka žena bi trebala biti kurva u krevetu. To što ja dobivam poklone, satove, nakit, to je poklon, ja zapravo volim seks i mogu reći da sam jedna od rijetkih koje vole seks i zato me ljudi osuđuju”, rekla je Diskrecija koja se s oženjenim muškarcima viđa u njihovim domovima i “osvježi im brak kad im ženice odu na posao”.

Otkrila je i da bi rado snimila pornić, ali, naravno, za pozamašan iznos.

“Mislim da sam nimfomanka”

Maca je ispričala da je jedan dan spavala s desetoricom muškaraca.

“Bio je i jedan grupnjak taj dan. Oni su bili istrošeni, ja sam bila dobro. Mislim da sam nimfomanka i to me brine – kako ću sutra kad se udam biti samo s njim… Zato on mora biti fin, uspješan i dobar”, zaključila je Maca.

Otkrila je i koje se starlete bave istim ‘zanatom’ kao i ona.

“Starlete realno jesu prostitutke. Mnoge ulaze u realityje kako bi im skočila cijena, da bi se čulo za njih, da bi prikupile klijente. Većina pjevačica isto, ove što imaju dečke – to im nisu dečki nego makroi”, otkrila je Diskrecija.

Pogledajte cijeli intervju: