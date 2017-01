MACA DISKRECIJA IMA DEČKA POLITIČARA I TOLERANTNU MAJKU: ‘Mama me podržava da se bavim prostitucijom!’

Maca Diskrecija javno je priznala da je prostitutka.

Bivša natjecateljica reality showa Parovi, Senada Nurkić poznatija kao Maca Diskrecija, javno je priznala da se bavi prostitucijom.

Iako je taj ‘posao’ u Srbiji, nezakonit, Maca Diskrecija ne boji se da će završiti iza rešetaka.

“Članovi moje obitelji, ujedno i moja majka Enesa, podržavaju me u odluci da se bavim prostitucijom. To je posao kao i svaki drugi. Ja moram prodati svoje tijelo da bih preživjela, a i da bih pomogla njima. Ne vidim u tome ništa loše”, iskreno je rekla Maca za Alo.



“Novac koji sam zaradila boraveći u reality showu, a koji sam htjela uložiti u pjevačku karijeru, dala sam mojima da otplate dug, pa sam zapostavila pjevanje, ali bit će i toga, nadam se. Ne odustajem od namjere da se bavim pjevanjem. Sada mi je želja ući u ‘Farmu'”, rekla je starleta.

Bosanska starleta redovito objavljuje svoje golišave fotografije na društvenim mrežama, a iako je prostitucija u Srbiji ilegalna, Maca se ne boji jer navodno ima dečka koji joj čuva leđa, pišu srpski mediji.

“Ne bojim se zatvora. Ti što bi me htjeli zatvoriti zbog ku*vanja, neka mi plate račune i sve potrepštine za život. Imam dečka političara i on neće dopustiti moje uhićenje. On me štiti od bilo kakve kazne”, istaknula je.

Maca se ne srami priznati da voli seks, no ipak bira samo zgodne i lijepe muškarce.

“Moje usluge koriste uglavnom biznismeni. Kada im žene nisu kod kuće, ja dođem na partiju seksa kod njih u stan, a neki dolaze i kod mene. Uglavnom mi dolaze lijepi i zgodni momci. Neke djevojke o tome mogu samo sanjati, kunem vam se. Osim toga mi plate, daju mi i neke skupe poklone, parfeme, donje rublje, nakit…”, pohvalila se Maca kojoj očito biznis cvjeta.

Srpski Alo kontaktirao je i sud u vezi ove izjave o prostituciji, a potvrđeno im je da ako Maca nema svodnika, može biti prekršajno kažnjena. U slučaju da ima svodnika, vozača ili nekoga tko joj iznajmljuje stan, ta osoba odgovara za posredovanje u prostituciji.