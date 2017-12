LANA JURČEVIĆ DOČEKUJE BOŽIĆ BEZ GAĆICA: Je li ovo najseksi božićna čestitka koju ćemo vidjeti ove godine?

Be happy. Želim vam sve… zdravlje da vam daje snage za sve ciljeve koje si zacrtate, pozitivan duh da vas digne kad padnete, da budete otporni na sve one koji vas žele promijeniti ili prilagoditi sebi, da pazite na sebe i vjerujete u sebe. I opraštajte čak i onima koji to možda nisu zaslužili – čuvajte svoje srčeko, ono je važnije od njih❣️ Sretan Vam Božić, sretno vam sve 🙏🏻 🎄

A post shared by Lana Jurcevic (@lana_jurcevic) on Dec 24, 2017 at 5:38am PST