I U NEBO S NJOM I U PAKAO… Upoznajte Angelinu, anđela zbog kojeg ćete odmah pomisliti na grijeh

Angelina Petrova rođena je 1989. godine u ukrajinskom Zaporožju, a danas je uspješni fotomodel.
Ova 28-godišnja djevojka posebno je aktivna na društvenim mrežama, a kada kažemo aktivna, onda zaista mislimo da ih gotovo ne napušta – na Instagramu možete pronaći čak više od 1.000 njenih fotografija!
Za one malo škakljivije fotografije postoje druge stranice, ali i za “dopuštene” verzije postoji velika publika od 126.000 zadivljenih obožavatelja.
Как подготовиться к будуарной съёмке? 📸Я напишу исключительно свои мысли, основанные на моем опыте ✅самое главное-это красивое и что немаловажно- правильно подобранное белье! 👙Пусть это будет один комплект белья, но шикарный и который будет подходить вам идеально по фигуре! Сейчас большое разнообразие белья на любую фигуру, не спешите со съёмкой-лучше уделите время выбору вашего идеального комплекта!👆🏻исключите леопардовую расцветку!!!! Крик души мой! Пишу первым же пунктом! Кто то посмеется, а ведь много девушек приходит на съёмку в леопардовых пеньюарах🙈беспроигрышный вариант-черный, классика, НО, пусть это будет красивое кружево, а в сочетании с красивыми большими серьгами и локонами или высокой прической будет выглядеть очень дорого! ➡️сразу к слову про аксессуары, снимите все кольца с пальцев, оставив максимум одно! Никого обидеть не хочу, но выглядит много 💍безвкусно и дешево😬 чулки тоже дополнят ваш образ, и одна хитрость, если вы хотите выглядеть стройнее-черные чулки в помощь, но- вашего размера, а не передавливающие ляшки! Для тех же целей, если вы чувствуете себя неуверенно, вам идеально подойдет боди темных оттенков с чашечками – визуально будет стройнить фигуру+дополнить кружевным халатиком и вы богиня) на мой взгляд, очень важно подобрать гармонично белье к локации, просмотрите внимательно заранее фото студии/отеля и подберите белье и аксессуары подходящее не только по цвету, но и по стилю! И помните, лучше меньше, но качественнее👆🏻 избегайте ярких кричащих расцветок! и не переборщите с аксессуарами-всего должно быть в меру! Хороших снимков📸😘
Imaš komentar?