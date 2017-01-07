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LJEPOTICA DANA

I U NEBO S NJOM I U PAKAO… Upoznajte Angelinu, anđela zbog kojeg ćete odmah pomisliti na grijeh

Foto: Instagram Autor: Hot.hr 22:00 07.01.2017
angelina-petrova-instagram

Angelina Petrova rođena je 1989. godine u ukrajinskom Zaporožju, a danas je uspješni fotomodel.

Ova 28-godišnja djevojka posebno je aktivna na društvenim mrežama, a kada kažemo aktivna, onda zaista mislimo da ih gotovo ne napušta – na Instagramu možete pronaći čak više od 1.000 njenih fotografija!

Za one malo škakljivije fotografije postoje druge stranice, ali i za “dopuštene” verzije postoji velika publika od 126.000 zadivljenih obožavatelja.

Не сидится нам дома🙄

A photo posted by Angelina 📷UA, Zp (@angelina__petrova) on

Как подготовиться к будуарной съёмке? 📸Я напишу исключительно свои мысли, основанные на моем опыте ✅самое главное-это красивое и что немаловажно- правильно подобранное белье! 👙Пусть это будет один комплект белья, но шикарный и который будет подходить вам идеально по фигуре! Сейчас большое разнообразие белья на любую фигуру, не спешите со съёмкой-лучше уделите время выбору вашего идеального комплекта!👆🏻исключите леопардовую расцветку!!!! Крик души мой! Пишу первым же пунктом! Кто то посмеется, а ведь много девушек приходит на съёмку в леопардовых пеньюарах🙈беспроигрышный вариант-черный, классика, НО, пусть это будет красивое кружево, а в сочетании с красивыми большими серьгами и локонами или высокой прической будет выглядеть очень дорого! ➡️сразу к слову про аксессуары, снимите все кольца с пальцев, оставив максимум одно! Никого обидеть не хочу, но выглядит много 💍безвкусно и дешево😬 чулки тоже дополнят ваш образ, и одна хитрость, если вы хотите выглядеть стройнее-черные чулки в помощь, но- вашего размера, а не передавливающие ляшки! Для тех же целей, если вы чувствуете себя неуверенно, вам идеально подойдет боди темных оттенков с чашечками – визуально будет стройнить фигуру+дополнить кружевным халатиком и вы богиня) на мой взгляд, очень важно подобрать гармонично белье к локации, просмотрите внимательно заранее фото студии/отеля и подберите белье и аксессуары подходящее не только по цвету, но и по стилю! И помните, лучше меньше, но качественнее👆🏻 избегайте ярких кричащих расцветок! и не переборщите с аксессуарами-всего должно быть в меру! Хороших снимков📸😘

A photo posted by Angelina 📷UA, Zp (@angelina__petrova) on

Теперь это мой любимый ракурс😅🤔

A photo posted by Angelina 📷UA, Zp (@angelina__petrova) on

Preview from today shooting! Ph @oliverkayphoto hair &mua @makeup_constanze

A photo posted by Angelina 📷UA, Zp (@angelina__petrova) on

В восторге от этого милого портретика! Thank you @christianboeckerphotography for this amazing portrait!

A photo posted by Angelina 📷UA, Zp (@angelina__petrova) on

Time for shooting in Munich 9.09-12.09

A photo posted by Angelina 📷UA, Zp (@angelina__petrova) on

Досмотреть футбол и спать….😴

A photo posted by Angelina 📷UA, Zp (@angelina__petrova) on

Как приятно получать такие хорошие результаты после работы!

A photo posted by Angelina 📷UA, Zp (@angelina__petrova) on

Ph: @sachaleyendecker

A photo posted by Angelina 📷UA, Zp (@angelina__petrova) on

Вот с таким лицом наша сборная разорвет сегодня противников😂I hope🙏

A photo posted by Angelina 📷UA, Zp (@angelina__petrova) on

Germany, april 2016, ph @sachaleyendecker

A photo posted by Angelina 📷UA, Zp (@angelina__petrova) on

Foto: Instagram Autor: Hot.hr 22:00 07.01.2017

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