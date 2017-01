EVO KOLIKO MACA DISKRECIJA NAVODNO NAPLAĆUJE SEKS: Starleta snimljena kako ugovara ‘posao’?

Srpski tabloidi prenose navodni razgovor starlete i muškarca koji je bio spreman platiti nekoliko stotina eura za seks s njom.

Starleta Senada Nurkić, poznata kao Maca Diskrecija, podigla je veliku prašinu u Srbiji zbog prepiske navodnog razgovora s muškarcem koji je želio s njom ugovoriti seks na temelju oglasa na internetu.

Na jednoj internetskoj stranici s oglasima za seks pojavila se objava djevojke koja tvrdi da se već devet godina ‘diskretno’ bavi seksom te da je ‘poznata ličnost’. Dva sata seksa u apartmanu djevojka naplaćuje 500 eura.



“Tražim bogate muškarce i obdarene! Znači, pročitajte lijepo, pa zovite. Cijena seksa je 500 eura, dva sata u apartmanu od 30 do 40 godina. Javite se. Poznata sam djevojka, al’ to ne znači da smarate. Tko bude smarao, ide na blok listu. Čekam pravog muškarca koji cijeni kvalitetu”, napisala je djevojka i ostavila svoj broj telefona.

Najzanimljiviji dio je taj što je broj iz oglasa onaj koji koristi upravo Maca Diskrecija.

Kurir Stars je objavio prepisku u kojoj se muškarac, koji navodno živi u Nizozemskoj, raspituje o oglasu, a djevojka mu odgovara da je cijena 500 eura ‘bez mogućnosti cjenkanja’.

Kada su novinari zvali broj telefona koji se nalazi u oglasu, javila se Maca i rekla kako zna da se njezine fotografije nalaze na stranici za prostitutke.

“To mi netko pakira, morat ću sutra promijeniti broj telefona”, rekla je starleta.

Kada su joj novinari rekli da posjeduju snimku na kojoj se čuje kako se dogovara za seks, Maca je bila vrlo uznemirena.

“Da, dobro… Može se to montirati, nemam pojma. Ne znam stvarno što da radim. Moram ležati. Meni je važno da mi je obitelj dobro, sve ostalo me ne zanima. Ako misli da će tom muškarcu ovo donijeti popularnost, objavite, baš me briga”, rekla je starleta i naglasila da se ne bavi prostitucijom.

Nije poznato je li se našla s muškarcem s kojim je dogovarala seks.