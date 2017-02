EKSPLICITNO: Da cure, dečki stalno masturbiraju na vas i otkrivaju što ih sve napaljuje

Kažu da muškarci pomisle na seks svakih sedam minuta, no već svi vjerojatno znaju da je to mit i da o seksu razmišljaju neprestano. Dokaz tome su i ispovijesti iz nastavka.

Naime, 12 muškaraca odlučilo je priznati što ih je zadnji put kada su masturbirali navelo na to, a njihove priče su raznolike, ali i vrlo slične jer izgleda da je svima dovoljna i najmanja stimulacija.

Njihove priznanja prenosimo vam u cijelosti, a ona su vrlo eksplicitna:

1. “Cura je ujutro žurila na posao, ali je požurila napraviti krevet prije odlaska. Na sebi je imala samo neke čipkaste, bijele tange u kojima joj se super vidjela guza. Previjala se i naginjala na sve strane, grudi su joj skakutale, a onda je samo nestala. Izdr*** sam pod tušem minutu kasnije i maštao kako je ševim odozada, doggy stilom” – Preston, 27



2. “Jako sam osjetljiv na dodir pa me može napaliti čak i ako me potpuna neznanka okrzne u prolazu. Neki dan sam otišao do bankomata prije odlaska u trgovinu jer je blagajnica bila pravi komad pa sam joj htio dodirnuti ruku pri razmjeni novca, umjesto da samo provučem karticu. Odmah nakon kupovine sam izdr*** u autu na parkiralištu” – Jack, 23

3. “Vidio sam dvije lezbijke kako imaju piknik u parku dok sam trčao i između njih je bio neki super seksualni naboj. Bila je to najseksi stvar koju sam ikada vidio uživo i već sam tri puta masturbirao maštajući kako se njih dvije bore za moj penis” – Kal, 22

4. “Moja cura s faksa bila je najnapaljenija žena koju sam ikada upoznao. Tada još nisam znao koliko je posebna, ali nije da bismo uspjeli kao par. No, svejedno još uvijek masturbiram na sjećanje kada sam ušao u svoju sobu u domu i zatekao ju kako se zadovoljava na mojem krevetu, samo u dokoljenkama i mojoj raskopčanoj košulji” – Marc, 31

5. “Gledao sam seriju Ray Donovan i ima jedna scena u kojoj dva para zamijene partnere i poševe se u istoj sobi. Scena je kratka, ali jako seks. Premotavao sam je 10 puta za redom dok sam masturbirao” – Joey, 20

6. “Moja šefica je iznimno privlačna. Također je pametna i odijeva se seksi, ali ne jeftino. Jučer smo zapeli u gužvi u dizalu, praktički zalijepljeni jedno za drugo. Nekoliko sati kasnije, kada sam bio doma, pomisao na nju golu naprosto me izludila. Svršio sam 45 sekundi od kad sam zgrabio penis, nisam stigao niti dohvatiti lubrikant” – Curtis, 26

7. “Ništa me ne napaljuje više od zvuka ženske ekstaze za vrijeme seksa. Neki dan sam se vozio podzemnom i preko puta mene je sjedila prekrasna žena koja je čitala nešto na svom mobitelu. Odjednom se šokirala, duboko udahnula i rekla: “O… moj… bože…”, baš onako kako bih htio da to kaže u krevetu. Čim sam došao doma, obavio sam to” – Phil, 28

8. “Moja supruga je vrlo seksualna žena, ali do prošlog tjedna mi nikad nije poslala fotku svoje vagine. Bio sam na poslovnom putu i to je bilo jako seksi. Znam svaki dio njezinog tijela, a ta fotka bila je dovoljno da me na sve podsjeti pa sam se prepustio prljavim mislima” – Roger, 30

9. “Baš sam lud za Kim Kardashian, a kako je previše riskantno gledati porniće usred posla, tu i tamo provjerim njezin Instagram. Nakon toga redovito masturbiram u toaletu. To je jedini način da ostanem normalan u korporativnom okružju” – Jared, 29

10. “Ja sam najveći heteroseksualac kojeg ćete ikada upoznati, no napaljuju me i neke čudne stvari. Vozio sam se pored Calvin Klein jumbo plakata na kojem je nekoliko nabildanih muškaraca samo u gaćama. Izdr*** sam na prednjem sjedalu svog auta” – Al, 25

11. “Prošlog tjedna sam bio u teretani i jednu predivnu ženu istezao je njen osobni trener. Trčao sam na traci dodatnih 15 minuta samo da bih mogao buljiti u nju. Kunem se da je namjerno priredila šou samo za mene jer se kretala kao da zna da je gledam. Oženjen sam i svi tamo to znaju pa nije da bih mogao nešto stvarno poduzeti, ali sam ga ‘nategnuo’ pod tušem u svlačionici i zamišljao kako me obavija svojim savitljivim nogama” – Mitch, 34

12. “Predigra me najviše napaljuje. Kod pornića gledam samo prve dvije minute. Zbog toga svaka situacija koja izgleda kao da bi mogla voditi do seksa, poput masaže, pobudi moj libido. Jučer sam bio na jednoj kratkoj masaži, a domah nakon toga sam masturbirao. Moj ‘sretni svršetak’ bez dodatne naplate” – Carlos, 27