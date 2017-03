(18+) NAKON DESET GODINA OTKRIVENA TAJNA NAJPOPULARNIJEG PORNIĆA: ‘Plakala je sve dok nismo spomenuli novac’

Prošlo je već 10 godina od legendarne porno snimke Kim Kardashian, a sve ostalo je povijest.

Snimka seksa Kim Kardashian i njezina tadašnjeg dečka Ray J-ja ugledala je svjetlo dana prije točno deset godina, a sve ostalo je povijest. Upravo je ta snimka reality zvijezdi donijela toliko željenu dodatnu popularnost, a nastala je 2003. godine tijekom njihova odmora u Meksiku, gdje su slavili Kimin 23. rođendan.

U javnosti se snimka pojavila četiri godine kasnije, a dobroupućeni izvori tvrde da je Kim tada svim silama pokušavala postati poznata, pa je tako čak i lažirala vezu s Nickom Lacheyjem, koji je u to vrijeme taman prekinuo vezu s pjevačicom Jessicom Simpson.





Bivši urednik In Touch magazina, Kevin Dickson, otkrio je za The Sun da im je Kim u to vrijeme svakog tjedna servirala priče o sebi jer je željela povećati svoju prisutnost u medijima. Ipak, o njoj se tek počelo pisati nakon što se pojavila u reality showu Paris Hilton ‘The Simple Life’.

“Željeli smo da se poseksa s Lacheyjem i postane njegova celebrity djevojka. Ona je doslovno bila spremna donijeti mu košaru muffina i pokušati ga namamiti da dođe k njoj kući, ali on to nije htio pa su otišli na večeru”, otkrio je bivši urednik i dodao da ih je na večeri trebao snimiti njihov paparazzo, ali on je to dojavio i ostalima pa je nastao pravi kaos.

S druge pak strane, Kimin odvjetnik Marty Singer tvrdi da ona nikada nije bila u dosluhu s fotografima, kao i da nikada nije lagala o postojanju svog kućnog uratka.

Nakon što je izašla priča o snimci seksa, Dickson je pokušao kontaktirati Kim Kardashian, ali uspio je jedino doći do Paris Hilton. Dok je pričao s njom, čuo je kako Kim plače u pozadini i tvrdi da to ‘nije ona’. Ipak, na kraju je reality zvijezda odustala od pokušaja da spriječi objavljivanje filma, pa se nagodila s Vividom u veljači 2007. godine.

“Ona je nama na kraju prodala snimku tako da smo je bez problema mogli distribuirati”, rekao je osnivač Vivida Steven Hirsch. Za tu je snimku seksa Kim navodno dobila vrtoglavih pet milijuna dolara.

“Kada se počelo pričati o novcu, Kim se odjednom smirila”, dodao je Dickson.