OBJAVLJEN TRAILER ZA DRUGU SEZONU GRAND TOURA: Jedna epizoda bit će posebno zanimljiva publici u Hrvatskoj

Druga, po svemu sudeći još nabrijanija sezona popularnog Amazonovog serijala Grand Tour kreće s emitiranjem 8. prosinca.

Druga sezona već je ljetos pobudila pažnju nakon što je jedan od trojice voditelja, Richard Hammond, tijekom snimanja u Švicarskoj, pri suludoj brzini sletio s ceste u Concept Oneu Mate Rimca. Hammond je jedva izvukao živu glavu, dok se Rimčev električni superautomobil zapalio.

“Ovo bi moglo završiti smrću”

Da će nova sezona biti nova suluda vožnja po rubu sugerira i glazbena podloga trailera u kojoj trešti hit Paula McCartneyja “Live and let die”, ali i scena u kojoj James May stojeći uz Jamesa Clarksona i Hammonda koji natače gorivo u mašinu, kaže: “Shvaćate li da bi ovo moglo završiti smrću!?”



Sve u svemu, nova sezona ludiranja i suludih vožnji uskoro kreće, a u njoj će biti svega i svačega: od antiknih i skrpanih vozila do superbrzih jurilica poput Rimčevog Concept Onea.

Epizoda s kanaderima na Pagu

Hammond, May i Clarkson jurit će na pet kontinenata, od Mozambika do Dubaija, od Španjolske do New Yorka, piše britanski Express. Naše će gledatelje svakako privući epizoda koja je snimana u Hrvatskoj.

Osim Rimčevog superautomobila, u jednoj sceni trailera vidi se kanader koji istresa vodu na vozilo u kojemu je Clarkson. Već se pisalo o tome da je u snimanju Grand Toura na Pagu i u Zadru sudjelovala i Protupožarna eskadrila 93. Zrakoplovne baze u Zadru.

Sve u svemu, neće manjkati kerozina i adrenalina.

