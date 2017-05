ZBOGOM, LEGENDO: Umro je kralj zagrebačke šansone, Zvonko Špišić

Preminuo je Zvonko Špišić, potvrdilo je tužnu vijest Hrvatsko društvo skladatelja.

Samouki velikan hrvatske glazbe, omiljeni Zagrepčanec i vječni dečko s Trešnjevke preminuo je u 80. godini života.

“Zadužio je Društvo na mnoge načine, od autorskog rada do uspješnih angažmana u HDS-u. Od 1979. do 1980. bio je potpredsjednik, od 1980. do 1984. predsjednik, te od 1984. do 1988. godine tajnik Hrvatskog društva skladatelja. Direktor Zagrebačkog festivala bio je 1980., 1981. i 1987. godine. Dobitnik je mnogih nagrada i priznanja – ali najtrajnije od svega, iza njega ostaju njegove pjesme”, objavilo je HDS.





Zvonko Špišić rodio se 26. veljače 1937. godine u Zagrebu, a glazbom se profesionalno počeo baviti od 1958. godine. Glazbenu školu nije završio već je samouk. Objavio je preko 320 skladbi, te je za svoj rad primio šezdesetak domaćih i inozemnih nagrada i priznanja.