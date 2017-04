ZAGREB BEER FEST POKLANJA BESPLATNE KONCERTE: My Baby, Kojoti, Jura Stublić & Film, Kawasaki 3P i mnogi drugi

Zagrebački Park dr. Franje Tuđmana se od 19. do 21. svibnja pretvara u veliku pozornicu, a Zagreb Beer Fest poziva sve da se pridruže u vikendu dobre pive i dobrih koncerata. U petak 19. svibnja u Parku dr. Franje Tuđmana svirat će Kojoti, My Baby i Desert Mountain Tribe, 20. svibnja će svirati Jura Stublić & Film, a dan kasnije Kawasaki 3P, Artan Lili i Andrija.

Legendarni Kojoti pred zagrebačku se publiku vraćaju nakon odličnog povratničkog koncerta na festivalu Brijačnica, gdje su nastupali u siječnju ove godine. Kojoti će na pozornicu vratiti hitove ‘Sto milja daleko od nje’, ‘Razuzdan i lud’, ‘Izgubljen u svemiru’, ‘Hodala je pola metra iznad zemlje’, ‘Zajaši zmaja’, ‘Halucinacija’ i ‘Trese, lupa, udara’.

Osim njih, prvi dan Zagreb Beer Festa se prvi put nakon rasprodane Tvornice kulture u studenom prošle godine u Hrvatsku vraća koncertna atrakcija My Baby. Odličan scenski nastup, jedinstveni zvuk i velika energija zaštitni su znak koncerata nizozemskog benda koji prošlog mjeseca objavio i novi studijski album.

Prvi dan festivala nastupit će i Desert Mountain Tribe, moćni londonski trojac koji svira psihodelični rock. Dosad su dijelili pozornicu s imenima poput Wovenhanda i The Telescopes, a prošle godine su objavili prvi studijski album ‘Either That Or The Moon’ te su pokupili odlične kritike. Bendu će ovo biti premijerni nastup u Hrvatskoj.



‘Neprilagođen’, ‘Sjećam se prvog poljupca’, ‘Moderna djevojka’, ‘Zajedno’ i ‘Ti zračiš zrake kroz zrak’ samo su neke od pjesama impresivnog repertoara Jure Stublića i Filma kojeg zagrebačka publika uvijek rado prihvaća. Jedan od najpoznatijih vokala na ovim prostorima na sceni je još od 70-ih godina, a publika će moći uživati u njegovom koncertu u subotu, 20. svibnja.

Koncertni program Zagreb Beer Festa zaključuju miljenici zagrebačke publike, Kawasaki 3P. Nakon krcatog Doma sportova ovo će im biti prvi veći koncert. Bend koji postoji već 25 godina i dalje je jedan od najboljih domaćih live bendova čiji koncerti su uvijek rasprodani. ‘Puta madre’, ‘Ni da ni ne’, ‘Snifa san glu’, ‘Loš, zao’, ‘Niskarastaman’ i ‘Kak si, pa tak’ samo su neki od hitova koje mnogi jedva čekaju ponovno čuti uživo.

Prije Kawasaki 3P-a nastupit će beogradski rock bend Artan Lili. U samo dvije godine uspjeli su svojim noise-pop zvukom steći zavidan broj fanova te rasprodaju klubove kako u Zagrebu, tako i u regiji.

Andrija je bend iz Livna koji je s radom počeo 2002. godine, a na Zagreb Beer Festu nastupit će također prije Kawasaki 3P-a. Prve koncerte imali su krajem 2005. godine, a od onda su snimili tri studijska albuma. Grupu čine Miran (bubnjevi), Danko (vokal), Drago (bas) i Božidar Jokić – Boško (gitara), a ukoliko ih još niste negdje uhvatili na live nastupu, prava prilika za to vam je 21. svibnja ove godine u središtu Zagreba.