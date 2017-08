WILL SMITH I JAZZ STIŽU U POREČ! Dvojac iz Princa s Bel Aira dolazi na MTV SummerBlast

Drugo izdanje festivala MTV SummerBlast održat će se 25. i 26. kolovoza u Poreču, a kao najveću zvijezdu impozantnog line-upa nekih od najvećih dance i pop izvođača današnjice organizatori najavljuju nastup glazbenika i glumca Willa Smitha, koji će na velikoj ljetnoj pozornici na Peškeri s DJ Jazzyjem Jeffom obilježiti 30 godina svoje planetarno popularne hip-hop glazbene pustolovine.

Popularni “princ iz Bel Aira” Will Smith i DJ Jazzy Jeff, poznat kao njegov bratić iz nekad omiljene serije, zajedno i odvojeno ikone su hip-hop glazbe od samih početaka, a njihovi hitovi “Summertime”, “Girls Ain’t Nothing But Trouble” i “Parents Just Don’t Understand”, za koji su nagrađeni i s prvom nagradom Grammy za najbolju rap izvedbu, postali su klasici tog stila.

Njihovoj popularnosti pomogla je i serija “Princ iz Bel Aira”, u kojoj su Will i Jazzy glumili sami sebe te privukli milijune gledatelja diljem svijeta.

30. obljetnica karijere

Smith je tijekom 90.-ih i 2000.-ih godina također uspješno gradio holivudsku glumačku karijeru, postajući filmskom zvijezdom koju obožavatelji najviše pamte po ulogama u filmovima “Dan nezavisnosti”, “Ja, robot”, “Hancock”, “Hitch”, “Odred otpisanih” i serijalu “Ljudi u crnom”. Pritom se nikad nije odrekao glazbe, pa je tako u isto vrijeme objavio i solo hitove kao što su “Gettin ‘Jiggy with It”, “Men In Black”, “Miami” i “Boom Shake the Room”.



DJ Jazzy Jeff jedan je od pionira hip-hop glazbe, koji je za svoj rad nagrađen s tri nagrade Grammy, tri American Music Awards, dvije nagrade NAACP, dvije Soul Train Music Awards i jednom MTV Music Award.

Nastupom 26. kolovoza na jednoj od najljepših ljetnih pozornica na Jadranu, Smith & DJ Jazzy Jeff obilježit će 30 godina svoje glazbene pustolovine.

Ostali izvođači

U Poreču će im se na pozornici pridružiti vrsni glazbenici, jedan od kojih je producent i DJ iz Londona Eric Lau, koji se može pohvaliti s dva samostalna albuma te jednim koji upravo završava, ali i brojim suradnjama s glazbenicima kao što su Erycah Badu i De La Soul. Bubnjeve će zasvirati talentirani glazbenik i producent iz Philadelphije Steve Mckie, koji je u svoju biografiju upisao i suradnje s Joss Stone, Johnom Legendom i Jill Scott.

Multi-instrumentalist i producent Kaidi Tatham zasvirat će klavijature, a osim s Willom Smithom, svirao je i s Macy Gray, Soul II Soul, Amy Winehouse te brojnim drugima. Posljednje ime je Daniel Crawford koji stiže is Los Angelesa, a klavijature svira i u matičnom bendu Wylde Bunch. Često je na turnejama s poznatim svjetskim glazbenicima kao što su Mary J Blige i Jennifer Hudson, a svojim samostalnim jazz albumima pokušava stvarati opuštajuću i pozitivnu glazbu.

U Poreč 25. i 26. kolovoza na MTV SummerBlast stižu i mega zvijezde Dimitri Vegas & Like Mike, Oliver Heldens, Duke Dumont, Jonas Blue, R3wire & Varski, te domaća pojačanja Vanillaz. U Poreč stižu i britanski reper Tinie Tempah, švedski DJ i producent Mike Perry te hip-hop i dance trio Far East Movement iz američkog Los Angelesa.

Kao posebnu atrakciju svojeg drugog izdanja, Festival najavljuje Boat Party MTV SummerBlast Meets STEREOLOFT, koji u subotu 26. kolovoza isplovljava s porečke rive, a u dva će sata, od 17 do 19 sati, svi posjetitelji moći doživjeti ljepote istarske obale s brodske palube i uz odličnu glazbu DJ Lorenza.

Festival MTV SummerBlast, koji nosi ime glazbene platforme MTV, u svom je premijernom izdanju visoko postavio ljestvicu na domaćoj festivalskoj sceni: tijekom dva dana posjetilo ga je više od 10 tisuća ljudi iz više od 17 zemalja svijeta, a na jednoj od najatraktivnijih ljetnih plesnih pozornica zasvirale su najveće svjetske zvijezde pop i elektroničke glazbe.

Hrvatski partner u organizaciji festivala MTV SummerBlast je tvrtka MPG.