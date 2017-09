UMRO WALTER BECKER: Basist i suosnivač skupine Steely Dan napustio svijet u dobi od 67 godini

Walter Becker, basist i gitarist, suosnivač američke skupine Steely Dan, umro je u nedjelju u dobi od 67 godina, objavili su američki mediji.

Još nije poznat uzrok smrti, ali u srpnju Walter Becker (na slici desno) nije sudjelovao na festivalima u Los Angelesu i New Yorku, i tada je Donald Fagen s kojim je osnovao skupinu, objasnio da se Becker oporavalja od bolesti.

Rođen u New Yorku, Becker je sreo Fagena 1967. tijekom studija. Duo se zatim odselio u Los Angeles gdje su se afirmirali.

Skupina Steely Dan je 2001. upisana u Rock and Roll Hall of Hame. Njihov najveći hit je bio “Rikki Don’t Lose That Number”.



Steely Dan je dobio nagradu Grammy za album godina za nosač zvuka “Two Against Nature”.