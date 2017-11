U2 PRVOG DANA PROSINCA IZDAJE SVOJ 14. ALBUM: Bono poslušao savjet prijatelja i ‘pisao kao da je mrtav’

Legendarna irska grupa U2 objavit će 1. prosinca svoj 14. studijski album, koji je na njihovoj web stranici opisan kao “zbirka pisama napisanih kao da smo mrtvi”.

Album Songs of Experience izlazi nakon trogodišnje diskografske stanke grupe U2 i svojevrsni je nastavak prošlog albuma Songs of Innocence.

Predstavljajući novi album, pjevač i tekstopisac Bono kazao je da su stihovi na njemu potaknuti razgovorima s Brendanom Kennellyjem, kojeg se često opisuje kao najvećeg živućeg irskog pjesnika.

“Piši kao da si mrtav”, savjetovao mu je Kennelly. Bono je poslušao i rezultat je zbirka pjesama pisanih u obliku posthumnih pisama njemu najdražih ljudi – obitelji, prijateljima, fanovima.



U2 je već objavio dvije pjesme s novog albuma, You’re the Best Thing About Me i The Blackout, i ako je suditi po njima, bend se vratio žešćem gitarskom zvuku koji je njegovao ranih 80-godina.

Irska grupa je ovu godinu provela na svjetskoj turneji organiziranoj povodom 30. godišnjice objave albuma Joshua Tree, a na iduću kreće već u svibnju iduće godine u Sjevernoj Americi.