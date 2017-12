SRPSKE RADIO STANICE NE SMIJU PUŠTATI BALAŠEVIĆEVU NOVU PJESMU: ‘Škakljivo je, vele, prepoznali su se neki’

Ulaznice za Đoletov koncert Baronov bal u Areni Zagreb 26. prosinca odavno su rasprodane, no još ih je stotinjak ostalo. Slavni srpski kantautor kaže da neće pjevati novu pjesmu Dno dna jer je podigla preveliku prašinu.

Nova pjesma Đorđa Balaševića Dno dna izazvala je lavinu reakcija, do te mjere da je radiopostaje u Srbiji ne žele puštati jer je, kaže Đole, preoštra. Naime, čini se da su se u pjesmi koja pjeva o politici neki prepoznali.

“Dovršio sam dvije davno započete pjesme, Mati, i Dno dna, ali ne znam više je li nam to baš trebalo? Napravila se cijela gužva oko ove druge, i nije mi jasno zašto je sad mene sram što mi se jedan za drugim javljaju urednici radiostanica, redom se ispričavajući što je ne smiju pustiti u program jer je ‘malo preoštra’. Pa da napravim onda za vas neku tuplju? No, kad neko u mojim godinama dopusti sebi da se razočara, to je zabrinjavajuće, to čak treba i zakonski sankcionirati. Ali stvarno mi je potpuno jadno podcjenjivanje u stilu ‘a pjesma je inače fenomenalna, ti si naša svjetlost, glas razuma, oduvijek si imao hrabrosti, bla bla’, kao i to što se od ‘93., i Putuj, Evropo, mnogi očito nisu ni pomaknuli. A kad se četvrt stoljeća ne pomakneš, onda si prije spomenik nego čovjek, i to Spomenik Neznanom Mišu, nebitan čak i golubovima u nuždi… Samo su promijenili koga će se bojati, davno su odustali od toga da govore ono što misle, a polako odustaju i od toga da misle”, rekao je kantautor, piše Večernji list.

‘Neki su se prepoznali’





“Škakljivo je, vele, prepoznali su se neki. Ma tko se prepoznao, da mi je znati, kad se u pjesmi spominju samo uopćeno ‘najveće protuve’, ‘smradovi sa farme’, ‘majmuni koje smo prizvali’, ‘krezubi sa zastavama’, i ‘opsenar, tačka, kom’. I što je sad tu tužnije? Što se netko iz cuga prepoznao u ‘Majmunu’ ili što netko drugi drhti da mu ‘Prepoznati majmun’ tek tako može ukinuti program zbog nečije pjesme puštene u program? Mislio sam da je to lokalna tema, ali komentari su zastrašujuće regionalni. Ali, bez brige, nisam ni planirao izvoditi je u državama u kojima sam formalni stranac, samo mi još fale optužbe da ugrožavam ustavni poredak i slično”, rekao je Balašević.

Iako je Arena Zagreb rasprodala sve ulaznice za njegov koncert 26. prosinca, Balašević je spremio još stotinjak ulaznica koje se od jutros mogu kupiti na ticketshop.hr.

“Konačnim postavljanjem pozornice došli smo i do točnog broja onih ulaznica na dijelu tribina ‘sa smanjenom vidljivošću’, koje su dakako i sa smanjenom cijenom. Mislim da je to pošteno. Svim čitateljima želim puno sreće i ispunjenje svih razumnih želja, ali prije svega dobro zdravlje, ostalo ćemo nekako improvizirati”, poručio je Balašević, piše Večernji list.