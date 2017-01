U KONKURENCIJI ZA PJESMU GODINE 236 SKLADBI: Započeo je prvi krug glasovanja za 24. Porin

Više od 1200 Porinovih glasača od 31. siječnja do 7. veljače birat će svoje favorite u 33 kategorije u prvom krugu glasovanja za najprestižniju glazbenu nagradu. Ukupan broj prijavljenih radova svakako je razlog optimizmu, a ove godine zabilježen je i veći broj prijava za kategoriju Pjesma godine, što samo potvrđuje činjenicu da je Porin i dalje središnji događaj naše glazbene scene.

U prvom krugu glasovanja glazbena zajednica će od 1724 prijave u 33 kategorije izabrati po tri skladbe, izvođača ili albuma, osim za kategorije Album godine i Pjesma godine gdje će birati njih pet s obzirom da se radi o dvije najprestižnije i najatraktivnije kategorije u kojima je velika konkurencija, te će se na taj način predstaviti javnosti veći broj najkvalitetnijih radova.

Najviše prijava ima u kategoriji Pjesma godine za koju je prijavljeno 236 skladbi, 61 više nego lani, dok je za Album godine prijavljeno 83 albuma, što samo govori da je pred Porinovim glasačima težak zadatak odabrati one najbolje.

Kao i do sada, kategorije u kojima je bilo malo prijava spajaju se u jednu kategoriju, a neke druge kategorije, zbog relativno male produkcije, održavat će se bijenalno. Upravni odbor Porina posebno veseli novostečeni značaj i odaziv u instrumentalnim kategorijama iz kojih je lani proizašao i Album godine.



“Posljednje dvije godine uveli smo velik broj noviteta u Porin, a posebno nas veseli činjenica što je Porin sada otvoren svima – od autora i velikih bendova i izvođača koji pune arene i dvorane preko orkestara, jazz sastava, klasičnih glazbenika, klapa, tamburaša i KUD-ova pa sve do klupskih indie i DIY glazbenika. Uz diskografske kuće, izdanja i snimke mogli su prijaviti i samostalni glazbenici, autori i izvođači koji nisu vezani uz diskografa. To je jedna od potvrda Porina kao glazbene nagrade, ali i kao živog organizma koji prati aktualne trendove na glazbenoj sceni. Sve više glazbenika odlučuje se za samostalan put, bilo da se radi o mladim bendovima i kantautorima ili već nekim etabliranim imenima. U prvom i drugom krugu glasovanja struka će, dakle, odlučivati o glazbenoj izvrsnosti, bez obzira na tržišni položaj umjetnika, te Porinom nagraditi one koji su to zaslužili svojim albumima, pjesmama i izvedbama u izbornoj godini”, izjavila je Glavna tajnica Porina Ivana Martinac.

Prijave za 24. izdanje Glazbene nagrade Porin zaprimale su se od 22. studenog 2016. do 6. siječnja 2017., a za koga se odlučilo Porinovo biračko tijelo te tko su nominirani glazbenici bit će poznato 16. veljače na svečanoj ceremoniji proglašenja nominacija.