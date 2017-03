TRAGIČNA POZADINA JEDNE OD NAJVEĆIH BALADA: Najteži životni udarac iznjedrio je najveći hit slavnog pjevača

Znate li tragičnu pozadinu jedne od najvećih balada svih vremena?

Poznata pjesma ‘Tears in heaven’ slovi za jednu od najvećih balada u povijesti rock’n’rolla, a inspirirana je velikim bolom i gubitkom slavnog Erica Claptona, kojem je tragedija zauvijek promijenila život.

Naime, početak devedesetih godina bio je vrlo turbulentan u privatnom životu slavnog glazbenika. Najprije su 1990. njegov prijatelj Stevie Ray Vaughan, menadžer i dvojica tehničara stradali u helikopterskoj nesreći, što je poprilično uzdrmalo slavnog glazbenika, a onda je stigao najteži udarac od svih životnih udaraca.

Samo sedam mjeseci kasnije, točnije 20. ožujka 1991. godine, njegov četverogodišnji sinčić Conor stradao je u nesreći. Dijete je skakalo po krevetu u stanu majčine prijateljice, na 53. katu jednog nebodera u New Yorku. Maleni je Conor pao kroz prozor, pao na krov obližnje četverokatnice i ostao na mjestu mrtav.

Nakon stravične tragedije, glazbenik se povukao u sebe i izbjegavao je kontakt s najbližima. Iz izolacije ga je izvukla prilika da piše glazbu za film o ovisnosti o drogi, ‘Rush’. Iz njega je tada izašla prepoznatljiva melodija, i možda najdirljiviji tekst: “Bi li mi znao ime kada bismo se sreli u raju?”

“Postoji ta pjesma koju sam napisao za jedan film, ali je duboko povezana i s onime što mi se dogodilo, s mojim sinom. To je pjesma koja mi se ‘motala’ po glavi neko vrijeme, ali nije imala razloga za nastanak sve dok nisam počeo rad na ovome filmu. Istina je da je možete tumačiti kao pjesmu o mome sinu, ali možete je shvatiti i kao dio filma”, rekao je Clapton u jednom intervjuu.

Album ‘Unplugged’ dostigao je vrhove top lista i bio je nominiran za devet Grammyja. “Mislim da podsvjesno koristim glazbu kako bih se izliječio, i to zaista funkcionira. Osjećam se puno bolje i glazba mi je veliki izvor sreće”, rekao je Clapton.

Put do potomstva za slavnog glazbenika nije bio lak. On je 1979. godine oženio Patti Boyd, ali nisu imali djece. Više puta su iskusili bol neuspješne in vitro oplodnje. Zatim je Clapton započeo izvanbračnu vezu s menadžericom Yvonne Kelly, koja mu je rodila kći Ruth 1985. godine. Nedugo zatim, Clapton je započeo romansu s talijanskom manekenkom Lory Del Santo, i s njom dobio malenog Conora 1986. godine. Tek je 2002. slavni glazbenik uplovio u bračnu luku s Meliom McEnery, te su dobili tri kćeri.

‘Tears in heaven’ Clapton je prestao svirati uživo 2004. godine, kao i pjesmu ‘My father’s eyes’.

“Više nisam osjećao taj gubitak, i to je dijelom cilj ovih pjesama. Moram se povezati s osjećajima koji su ih iznjedrili. Gubitak više ne osjećam, i ni ne želim da ga osjećam, iskreno. Moj život je sada drugačiji”, rekao je glazbenik, koji je ipak vratio pjesmu na svoju set listu 2013. godine.