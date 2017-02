SVJETSKE ZVIJEZDE U ZAGREBU: Suprug slavne manekenke obožava Hrvatsku pa je Hrvatima odlučio prirediti spektakl

Svjetski DJ duo Sunnery James i Ryan Marciano na radost brojnih hrvatskih obožavatelja ovog petka, 3. ožujka od 23 sata nastupaju u zagrebačkom klubu Opera.

Nizozemske DJ zvijezde u Zagreb dolaze nakon nastupa u New Yorku, puni pozitivne energiju koja obilježava njihove nastupe i jamči nezaboravan provod.

Sunnery James, suprug svjetskog supermodela Doutzen Kroes veliki je obožavatelj Hrvatske, a često u intervjuima ističe kako mu je hrvatska publika jedna od najdražih. Zajedno s kolegom Ryan Marcianom već je nekoliko puta nastupa u Hrvatskoj, a nakon pet godina ponovno nastupaju pred zagrebačkom publikom. Domaćini su zvjezdanom dvojcu pripremili zagrebačke specijalitete, koje će probati susret nastupu u jednom od rijetkih urbanih zagrebačkih klubova, Operi.

Od SAD-a do Južne Koreje, James i Marciano su nastupili u svim svjetskim party destinacijama. Njihovi strastveni nastupi rasplesali su publiku diljem svijeta i uvrstili ih na popis najboljih i najatraktivnijih DJ-a današnjice. Surađivali su s velikanima poput Armin van Buurena, Sander van Doorna i David Guette, a njihova mini-turneja Sexy by Nature oduševila je publiku od Miamija, Las Vegasa, New Yorka sve do najpopularnije europske party destinacije Ibize. Hitovi poput Karusell, Tribeca, Lethal Industry ali i brojna druga iznenađenja jamče da nas u Operi ovog petka očekuje spektakularan party.



Uređen po posljednjih svjetskim standardima i smješten u samom centru Zagreba, multimedijalni klub Opera nudi najluđi provod u gradu. Nastupi svjetskih zvijezda te vrhunska produkcija svijetla i zvuka jamče najbolje uživanje u urbanoj glazbi te svaki izlazak pretvaraju u noć za pamćenje.

Ulaznice za nastup Sunnery Jamesa i Ryan Marciana mogu se kupiti u sustavu www.entrio.hr.