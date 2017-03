SVI IH ZNATE NAPAMET, ALI JESTE LI ZNALI OVO? 10 čudnih činjenica o najdražim hitovima iz devedestih

Devedesete su bile godine i fantastične i katastrofalne glazbe. Neki hitovi i danas se nalaze na top listama, a za neke je možda bolje da nikad nisu napisani.

Svi hitovi devedesetih, bili oni iznimno dobri ili iznimno loši, imaju zajedničke dvije stvari: svi još uvijek znamo njihove tekstove i svima nam je, htjeli to priznati ili ne, drago kada ih čujemo.

Istina, neki su ušli u povijest jer su bili izuzetno loši, a ne dobri, a zanimljivo je što iza onih iz obje kategorije postoje detalji koji ih čine još zabavnijima (i čudnijima).

10. Baby Got Back





Hit sira Mix-a-Lota je žario i palio 1992. godine. Kontroverzna pjesma u kojoj se radi o ženskoj pozadini bila je izuzetno popularna. To dokazuje i činjenica da ju je na top listama uspjela prestići samo pjesma I Will Always Love You Whitney Houston.

Ono što mnogi ne znaju jest to da je inspiracija za pjesmu bila guza Jennifer Lopez. Stoga, koliko god Kim Kardashian bila popularna, postoji samo jedna kraljica stražnjice – i to je J.Lo.

9. I Don’t Wanna Miss A Thing

Nakon 28 godina stvaranja glazbe, Aerosmith se probio na prvo mjesto američke Billboard ljestvice 1988. pjesmom I Don’t Wanna Miss A Thing. Pjesma je korištena u filmu Armageddon, a na broju jedan se zadržala mjesec dana.

Ovaj svevremenski hit bio je nominiran za Oscar za najbolju originalnu pjesmu te za Zlatnu malinu za najgoru originalnu pjesmu. Nije osvojio ni jednu statuu.

Zanimljivo je to što pjesmu uopće nije napisao Aerosmith. Nisu imali ideju koju bi pjesmu snimili za Armageddon pa su uzeli pjesmu Diane Warren koja je bila napisana za – nećete vjerovati – Celine Dion.

8. I Want I That Way

Obožavani boy bend Backstreet Boys 1999. je godine objavio singl I Want It That Way, prvi s albuma Millenium. Pjesma je ubrzo postala hit i poput munje poharala top ljestvice u 25 zemalja svijeta.

No, mnogi ne znaju da je pjesma bila zabranjena u Kini 12 godina nakon što je objavljena jer nije išla na ‘procjenu’ prije nego je puštena u toj zemlji. Također, prve taktove ovog, po mišljenju mnogih kritičara, najvećeg pop hita te godine inspirirao je hit Metallice Nothing Else Matters.

7. November Rain

Od 1992. godine do danas, November Rain Guns N’ Rosesa bila je i ostala najduža pjesma (traje devet minuta) koja je dospjela u top deset mjesta Billboardove ljestvice.

U to vrijeme, spot za November Rain bio je najskuplji ikad snimljen. Trošak snimanja je bio 1.5 milijuna dolara, a najveći dio je ‘otiša’ na izgradnju kapelice usred pustinje. Najzanimljivije je možda to što snimka s koncerta nije stvarna – to su glumci pred kojima je bend snimao ‘nastup’ u jednom kazalištu u Los Angelesu.

6. It Must Have Been Love

Iako je originalna verzija pjesme objavljena još 1987. godine, tek se ona u filmu Zgodna žena plasirala među svjetske hitove svih vremena i donijela Roxette treći broj jedan hit u SAD-u. Osim originalne i filmske, postoje još i country (1991.) te španjolska verzija (1996.).

Detalj koji mnogi ne znaju jest taj da je It Must Have Been Love prvotno zamišljena kao božićna pjesma: stih ‘It’s a hard Christmas day’ je zamijenjen s ‘It’s a hard winter’s day’. Početak pjesme je skraćen za Zgodnu ženu.

5. Everybody Hurts

Popularna pjesma slavnog R.E.M.-a objavljena je 1992., zatim ponovno 1993. Osim što je jedna od najuspješnijih pjesama na svjetskim top ljestvicama, ujedno se smatra i jednom od najtužnijih.

Godine 2012. je provedena anketa najdepresivnijih pjesama svih vremena i Everybody Hurts je zauzela prvo mjesto te ostavila Candle In The Wind na drugom.

4. Achy Breaky Heart

Ovaj hit kao da je stvoren da bude popularan i omražen u isto vrijeme. Pjesma je plasirala Billyja Raya Cyrusa među zvijezde. Dosegla je platinastu nakladu i visoko četvrto mjesto na Billboardovoj ljestvici. Istovrmeno, često se pojavljuje na ljestvicama najgorih pjesama svih vremena.

U Disneyjevoj seriji Hannah Montana u kojoj je glavnu ulogu imala njegova kći Miley, Cyrus je napravio parodiju na samoga sebe.

Iz nepoznatih razloga, Billy Ray je odlučio ponovno objaviti pjesmu 2014., i to hip-hop verziju.

3. Barbie Girl

Grupa Aqua je pjesmu Barbie Girl objavila 1997. godine i zapalila ljestvice mnogih europskih zemalja. Baš kao i Achy Breaky Heart, često je uvrštena među najgore pjesme svih vremena.

Ovaj hit razljutio je Mattel, proizvođača Barbie i Kena, koji ga je toliko mrzio da je slučaj završio na sudu. Tvrtka je tvrdila da je Aqua narušila autorska prava. Grupa je uzvratila portutužbom da Mattel želi depopularizirati pjesmu. Sud je odbacio obje tužbe.

2. Creep

Kada je Radiohead 1992. objavio pjesmu Creep, onda je prošla vrlo nezapaženo. Sljedeće je godine pokušao ponovno – i pjesma je postala megahit.

Pjesma je inspirirana djevojkom koja se sviđala Thomu Yorkeu.

Creep je bio u centru pažnje kada je britanski ubojica u pismu iz zatvora napisao da se osjećao kao ‘čudak’ iz pjesme i da su ga glasovi u glavi natjerali da ubije čovjeka.

1. Stay Another Day

Britanski boy bend East 17 imao je samo jedan hit koji je zauzeo prvo mjesto, a to je Stay Another Day koji je objavljen 1994. godine. Aranžman je bio gotovo bez bubnjeva, a kako bi se svidjela kupcima, u pjesmu su dodana božićna zvona.

Mnogi fanovi su pretpostavili da je u pjesmi riječ o tužnom prekidu, no tekstopisac Tony Mortimer potvrdio je da je bio inspiriran bratovim samoubojstvom i boli koju je taj događaj izazvao njegovoj obitelji.