ŠTO HRVAT RADI NA BRIT AWARDS? Veliki pobjednik i Juraj Zigman čije su kreacije nosile Little Mix

Iako je najveći pobjednik ovogodišnjih Brit Awardsa pokojni David Bowie, čiji je album Blackstar osvojio nagradu za album godine i najboljeg samostalnog umjetnika, pobjednik je definitivno i hrvatski dizajner Juraj Zigman u čijim su kreacijama nastupile Little Mix.

U srijedu navečer dodijeljene su nagrade Brit Awards na kojem je nastupila i grupa Little Mix, koja je osvojila nagradu za najbolji singl za pjesmu ‘Shout Out to My Ex’. Snimku njihovog nastupa podijelio je i Zigman na Instagramu te se pohvalio da je upravo on dizajnirao njihove opravice.

Little Mix in custom ZIGMAN pieces for BRIT Awards ❤❤❤😍😍😍 #zigman #littlemix #LittleMixBRITs @littlemix A post shared by 🇿 🇮 🇬 🇲 🇦 🇳 (@zigman_official) on Feb 22, 2017 at 12:20pm PST

Ceremojina je održana u O2 areni, a uživo su nastupali Katy Perry, Robbie Williams, Bruno Mars i Ed Sheeran. Nagrade su osvojili pjevačica Emeli Sande za najbolju samostalnu umjetnicu, Adele za najveći međunarodni uspjeh, Rag’n’Bone Man za najboljeg debitanta, One Direction za najbolji spot za pjesmu ‘History’, Drake za najboljeg stranog izvođača i Bayonce za najbolju stranu izvođačicu.