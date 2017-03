RUSIJA NA EUROSONG ŠALJE PJEVAČICU U KOLICIMA: Evo što će pjevati, ako je prije ne uhite

Россию на "Евровидении" представит певица в инвалидном кресле — Юлия Самойлова ! Юлия Самойлова о предстоящем участии на "Евровидении-2017": ""Я счастлива, это была мечта всей моей жизни, я очень много говорила в интервью о том, что стремлюсь именно к "Евровидению". И я так счастлива, что это наконец-то случится. Разговор о том, что, возможно, мне удастся представить нашу страну на этом конкурсе был после моего выступления на открытии паралимпийских игр. Многие отметили мои эмоции, мое исполнение. Тогда начались обсуждения, что, может, мне выпадет шанс побывать на "Евровидении". Мне сразу понравилась песня, которую я буду исполнять – мелодия очень приятная. Сначала я не поняла смысл текста, так как не в совершенстве владела английским. Когда показали перевод, я поняла, что это про меня – надо идти к своей мечте и добиваться того, что хочешь. Песни остальных участников предстоящего "Евровидения" я пока не слышала, не было времени, я все время занимаюсь и репетирую" Смотрите также : – Ксения Бородина в день рождения устроила вечеринку в морском стиле (ФОТО ) – Теона Дольникова подтвердила рождение первенца (ФОТО ) – Валерия и Иосиф Пригожин отмечали Восьмое марта в Дубае. (ФОТО) – Кристен Стюарт стала почти лысой (ФОТО) Ещё больше интригующих новостей из мира шоубиза здесь 👉@showbizrus . 👉@showbizrus 👉@showbizrus 👉@showbizrus 👉@showbizrus . #евровидение #представительница #россия #юлиясамойлова #самойлова

