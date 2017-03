RETROSPEKTIVA KARIJERE: Darko Rundek premijerno u Hrvatskoj na INmusic festivalu #12 predstavlja Apocalypso Now!

Povodom 20 godina od izlaska prvog samostalnog albuma Apokalipso, Darko Rundek premijerno u Hrvatskoj na glavnoj pozornici INmusic festivala predstavlja jedinstvenu retrospektivu svoje bogate karijere – Apocalypso Now!

Na glavnoj pozornici INmusic festivala #12, uz neka od najcjenjenijih međunarodnih glazbenih imena, gostovati će i jedan od najznačajnijih regionalnih rock autora – Darko Rundek.

Glazbena karijera Darka Rundeka započela je 1979. godine u grupi Haustor koja je obilježila zagrebačku, ali i cjelokupnu glazbenu scenu bivše Jugoslavije s hitovima poput Šal od svile, Uzalud pitaš, Ena, Šejn, Moja prva ljubav, itd. Početkom 1997. godine Darko Rundek objavio je prvi samostalni album Apokalipso na kojem je kroz suradnju s oko 20 glazbenika predstavio jedinstven, osebujan zvuk kojeg su odmah zavoljeli i publika i kritičari.

Uslijedili su iznimno uspješni albumi U širokom svijetu 2000. godine i Ruke 2002. godine, a već 2003. godine Darko Rundek formira novi sastav – Rundek & Cargo Orkestar, s kojim kreće na opsežnu turneju u sklopu koje nastaje i dvostruki live album Zagrebačka magla. Uslijedio je Mhm a-ha oh yeah da-da 2006. godine te formiranje Rundek Cargo Tria i albumi Plavi avion 2010. godine i Mostovi 2015. godine.



INmusic 2017.

Na dvanaesto izdanje INmusic festivala Darko Rundek dolazi s novim projektom Apocalypso Now. “Apokalipso izlazi remasteriran na dvostrukom vinilu i u bogato opremljenom boxu sa nikad objavljenim snimkama Haustorovih Dovitljivih malih čudaka iz 1990. godine, a taj ćemo rođendan proslaviti i ograničenom serijom koncerata sa za tu priliku okupljenim velikim bendom i hepeningom pod naslovom Apocalypso Now”, najavljuje Rundek. Publika INmusic festivala #12 imati će priliku premijerno u Hrvatskoj uz Apocalypso Now uživati u zaokruženom glazbeno-scenskom projektu koji u život dovodi sedam pratećih glazbenika, autorski video i svjetlosni efekti namijenjeni velikim pozornicama kao primjeren presjek bogate Rundekove karijere.

Darko Rundek s izvedbom Apocalypso Now na INmusic festivalu #12 pridružuje se jednom od najboljih europskih festivalskih glazbenih programa i sjajnim Kings of Leon, Arcade Fire, Alt-J, Kasabian, Michaelu Kiwanuki, Flogging Molly, Slaves i mnogim drugima!

INmusic festival #12 održati će se od 19. do 21. lipnja 2017. godine na zagrebačkom Jarunu uz potporu Ožujskog piva kao powered by sponzora te OTP banke koja na festivalu omogućava beskontaktno plaćanje. Festivalske ulaznice za trodnevno festivalsko iskustvo dostupne su po cijeni od samo 399 kn do 17. ožujka 2017. godine, u svim poslovnicama OTP banke, Dirty Old Shopu u Zagrebu (Tratinska 18) i putem službenog festivalskog webshopa. Sedmodnevne kamperske ulaznice po cijeni od 200 kn dostupne su putem službenog festivalskog webshopa također do 17. ožujka 2017. godine.