PSY JE SKINUT S TRONA: Gangnam Style više nije najgledaniji video na YouTubeu, evo tko je novi broj jedan

Pjesma Gangnam Style je svojedobno ‘pokvarila’ brojač pregleda na YouTubeu jer se dotad nikad nije dogodilo da neka pjesma ima toliko pregleda. Sada je jedna pjesma uspjela skinuti Psyjev rekord.

Hit južnokorejskog pjevača Psyja Gangnam Style je napokon skinut s trona najgledanijeg videa na YouTubeu. Na prvome mjestu sada je spot See You Again Wiza Khalife i Charlieja Putha.

Gangnam Style je potrgao YouTube

Balada je pregledana 2.895,373,709 puta, čime je nadmašila Psyjevih 2.894,426,475.



“Pridružio sam se YouTubeu 2007. godine u nadi da ću snimiti video koji će biti pregledan 10.000 puta”, napisao je Puth na Twitteru, dodavši: “Upravo sam čuo za See You Again. Vau.”

For the record, I joined @YouTube in 2007 hoping to make a video that would reach 10,000 views. Just heard about See You Again…wow. — Charlie Puth (@charlieputh) July 11, 2017

Pjesma je napisana za film Brzi i žestoki 7 u čast glumcu Paulu Walkeru koji je poginuo u automobilskoj nesreći prije nego što je film dovršen.

Dirljiv video je pregledan milijardu puta u prvih šest mjeseci, a prošlog je rujna dosegao brojku od dvije milijarde.

No, See You Again bi se mogao kratko zadržati na prvome mjestu jer mu se opasno približava Despacito. Hit Luisa Fonsija je u šest mjeseci pregledan dvije i pol milijarde puta, a brojka samo raste.

10 spotova na YouTubeu s najviše pregleda: