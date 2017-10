PREMINUO TOM PETTY: Rock legendu hitno prebacili u bolnicu, stavili ga na aparate, ali nisu mu uspjeli spasiti život

Rock legenda Tom Petty preminuo je od posljedica srčanog udara u dobi od 66 godina.

Kako piše TMZ, pjevač je pronađen je u svom domu u Malibuu bez svijesti te je hitno prevezen u bolnicu u Santa Monici. Liječnici su ga zatekli u izrazito teškom stanju, no uspjeli su mu napipati slabašan puls. Izvori TMZ-a kažu da je Petty u bolnici stavljen na aparate za održavanje života, ali nešto kasnije je stigla vijest da je ipak izgubio životnu bitku.

Petty je slavu stekao 70-ih godina prošlog stoljeća kao frontmen benda Tom Petty and the Heartbreakers. Osim svima poznatog klasika “Free Fallin'”, spomenuti bend je imao i brojnih drugih hitova, uključujući “Stop Draggin’ My Heart Around,” “Breakdown,” “Listen to Her Heart”, “American Girl”, ali i mnoge druge.





Osim kao uspješan solo-izvođač, Petty je poznat i kao član nekadašnje supergrupe Traveling Wilburys, koju su uz njega sačinjavali George Harrison, Jeff Lynne, Bob Dylan i Roy Orbison.