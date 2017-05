I BOLJA OD KIM KARDASHIAN! Preseksi Lana Jurčević pokazala guzu, želite li biti njezin ‘bijeli Kanye’?

Sutra, tocno u podne, 11.5. PREMIJERA 'Kim Kardashian' i Live stream uzivo iz studija, na 24sata.hr ⚡⚡⚡⚡ dobit cete sutra link u opisu mog profila :)

