POTVRDIO NA SVOM FACEBOOK PROFILU: Slavni Will Smith ovog ljeta stiže u Hrvatsku

Iako ljetna festivalska sezona još nije ni počela, organizatori festivala MTV SummerBlast pobrinuli su se da ima bombastičan kraj!

Jedna od najvećih zvijezda današnjice Will Smith dolazi u Poreč! Planetarno popularni „princ iz Bel Aira“ i DJ Jazzy Jeff poznat kao njegov bratić iz svima omiljene serije vraćaju se počecima svoje karijere, a nastupom na jednoj od najljepših ljetnih pozornica obilježit će 30 godina glazbene pustolovine.

Will Smith i DJ Jazzy Jeff, zajedno i odvojeno, ikone su hip hop glazbe od samih početaka. Njihovi zarazni hitovi ‘Summertime’, ‘Girls Ain’t Nothing But Trouble’ i ‘Parents Just Don’t Understand’, za koji su nagrađeni i s prvom ikad nagradom Grammy za najbolju rap izvedbu, postali su klasici koji i danas osvajaju plesne podije. Njihovoj popularnosti zasigurno je pomogla i poznata serija ‘Princ iz Bel Aira’ u kojoj su Will i Jazzy glumili sami sebe te privukli milijune gledatelja diljem svijeta.



Prije samo sat vremena, na svojoj Facebook stranici Will Smith je i službeno najavio svoj dolazak u Hrvatsku.

U prodaji se nalazi ograničena količina tzv. earlybird dvodnevnih festivalskih ulaznica koje se do 5. svibnja mogu kupiti po cijeni od 399 kuna, a nakon toga ulaznice će se moći kupiti po regularnoj cijeni od 499 kuna putem službenih stranica http://www.mtvsummerblast.com te na prodajnim mjestima Ticketshopa i Eventima.