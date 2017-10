POSLASTICA ZA SVE FANOVE SEKSI DVOJCA: 2CELLOS će sljedeće godine održati čak dva koncerta u Hrvatskoj

Svugdje je lijepo, ali kod kuće je najljepše – znaju to Stjepan Hauser i Luka Šulić, dečki koji stoje iza popularnog glazbenog imena 2CELLOS. U sklopu svjetske turneje Score, a u suradnji s RTL-om, Hauser i Šulić održat će u ožujku 2018. dva koncerta u Hrvatskoj – 16. ožujka 2018. u splitskoj Spaladium Areni, a 23. ožujka 2018. u zagrebačkoj Areni.

Score je album 2CELLOS-a koji je ugledao svijetlo dana u ožujku ove godine, a od srpnja su Hauser i Šulić na svjetskoj turneji u sklopu koje putuju po Europi i Japanu, a od siječnja 2018. nastavljaju po SAD-u. Album Score najavili su singlom Medley, presjekom kompozicija iz serijal Game of Thrones (Igra prijestolja), a album uključuje i skladbe iz poznatih filmova, primjerice: My Heart Will Go On iz Titanica, For the Love of a Princess iz Hrabrog srca, May It Be iz Gospodara prstenova, Now We Are Free iz Gladijatora, Moon River iz Doručka kod Tiffanyja te mnoge druge.

Većina spotova snimljena je na atraktivnim lokacijama širom Hrvatske, a u Splitu je snimljen posljednji video za skladbu Love Story, koji je svojevrsna najava prvog velikog koncerta u sklopu turneje, u splitskom Spaladiumu. 2CELLOS-i su dosad samo jednom nastupali u Splitu, i to na rivi 2012. godine, dok Zagrepčani još pamte prošlogodišnji koncert na Tomislavcu, gdje se okupilo više od 50 tisuća ljudi.



Stjepan Hauser i Luka Šulić već su godinama najbolja reklama Hrvatske u cijelom svijetu, a koncerti glazbenih virtuoza na domaćem terenu se ne propuštaju.