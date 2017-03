POSEBNO IZNENAĐENJE: Ana Rucner i Vlado Kalember ponovno dokazali koliko su dobri zajedno

Na pozornici zagrebačkog HNK sinoć se slavila glazba i 15 godina Anine ljubavi sa čelom.

Uz kreativan program i nekoliko iznenađenja naša violončelistica Ana Rucner na najljepši je mogući način obilježila petnaest godina svojeg umjetničkog rada i ljubavi prema glazbi, koja ju je odvela na mnoge najveće svjetske pozornice. Rotary klub Zagreb Maksimir uz Anu je organizator ovog humanitarnog događanja, a koncert se održao pod visokim pokroviteljstvom predsjednice RH, Kolinde Grabar Kitarović, pokroviteljstvom grada Zagreba i gradonačelnika Milana Bandića te pokroviteljstvom HEP-a.

Uz nazočnost mnogih uglednih gostiju, kao što su veleposlanik Brazila, NJ.E. g. Da Fontour, predsjednica Hrvatsko-kineskog kulturnog centra Liu Pilato, župan Osječko-baranjske županije, Vladimir Šišljagić i zamjenica gradonačelnika Vesna Kusin, koncert je bio pravi spektakl, za koji se već danima tražila karta više. U koncertu su uživali i Bojana Gregurić, Snježana Mehun, dizajnerski duo Elfs, Goran Grgić, Jakov Sedlar i Almira Osmanović.



Dokumentarni film Jakova Sedlara o Aninih prvih 15 godina posjetiteljima je približio Anine prve nastupe i važne trenutke, uz snažnu poruku kako je uz puno rada i upornosti moguće ostvariti svoje snove. Pirati s Kariba zavladali su pozornicom u prvim glazbenim minutama, a poznate filmske skladbe i najveće Anine uspješnice obilježili su prvi dio koncerta.

Sjajni Goran Karan zapjevao je ‘Eye of the tiger’, Danijela Pintarić predstavila romantičnu skladbu iz filma ‘Čarobnjak iz Oza’ , a posebno iznenađenje, pjevačka izvedba Ane Rucner i Vlade Kalembera ponukali su i gledatelje da zapjevaju uz drage goste.

Za vrelu atmosferu drugog dijela koncerta, ispunjenu romskom glazbom, pobrinuli su se sjajni trubači, gudači i bend Filipa Gjuda uz sjajni vokalni ansambl Arije. Vjerno su dočarali tu iznimnu strast i ljubav prema životu, no istovremeno prožetu i tugom, koju ova glazba nosi u sebi. Ederlezi, Đelem đelem, Kiko kiko, kao i izvedba To je bila ljubav, uz gosta, akademskog glazbenika Ivana Jelića, u potpuno novoj Aninoj izvedbi oduševili su gledatelje. Ovaj će se repertoar, uz već prepoznatljive turističke spotove, naći na budućim nastupima naše čelistice diljem svijeta. Najveće iznenađenje očekivalo je publiku na samom kraju, kada je premijerno u Hrvatskoj izvedena skladba ‘I will follow you’ iz filma ‘Redovnice nastupaju’ u izvedbi Zbora sestara milosrdnica iz Zagreba.

“Ovaj koncert je kruna mog dosadašnjeg rada, zahvalna sam svima koji su se uključili u našu humanitarnu akciju, mojim gostima, prekrasnoj publici, roditeljima i svima koji su omogućili realizaciju ovog koncerta. Moje srce večeras je puno i jako sam sretna što ćemo pomoći malim Baranjcima i omogućiti im sretnije djetinjstvo”, napomenula je Ana Rucner.

Prikupljena sredstva donirat će se udruzi Baranjski leptirići za nabavku medicinskih pomagala, udruzi Prijatelji sv. Martina za pomoć ugroženim obiteljima i dječjem vrtiću Radost iz Darde te Društvenom domu u Popovcu za izgradnju dječjeg igrališta. Ova humanitarna akcija još je uvijek otvorena i pozivamo sve koji bi se željeli uključiti da sredstva uplate na poseban donatorski račun HR3823600001502021406. Isto tako, moguće je kupiti i CD s uspavankama ‘Za male anđele’, što je moguće učiniti na www.anarucner.com, a sav ostvareni prihod od prodaje CD-a također se donira u ovoj humanitarnoj akciji.