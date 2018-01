POGLEDAJTE TKO STIŽE NA SPLITSKU ULTRU OVE GODINE: ‘Ovo je najveći i najskuplji lineup ikad objavljen u prvoj fazi’

Fanovi elektronske glazbe konačno su dočekali prva imena koja će izaći na neku od pozornica Ultra Europe festivala u Splitu.

Od danas su poznata imena prvih izvođača koji od 6. do 8. srpnja 2018. godine stižu u Split, na najspektakularniju ljetnu pozornicu festivala ULTRA Europe. Odbrojavanje do šestog izdanja ovime i službeno započinje, a da posjetitelje očekuje najluđa zabava, govori podatak da je riječ o najvećem i najskupljem lineupu ikad objavljenom u prvoj fazi, poručuju iz organizacije festivala. U prvom lineupu dobili smo čak četrnaest imena od kojih je čak šest među deset najboljih DJ-a na svijetu.

Velika imena

Afrojack, Alesso, Armin van Buuren, Axwell /\ Ingrosso, Carl Cox, David Guetta, DJ Snake, Galantis, Hardwell, Marco Carola, i Steve Angello imena su izvođača koji se na radost brojnih obožavatelja elektroničke scene vraćaju na splitski Poljud i uz čije će se nastupe ponovno ispisivati hrvatska festivalska povijest. Otkrivena su i prva ovogodišnja osvježenja – splitsku publiku očekuju debitantski nastupi švedske zvijezde Erica Prydza i Marshmelloa, DJ-a prepoznatljivog po maski koju nikada ne skida za vrijeme nastupa. Ime koje zaključuje prvu fazu lineupa je planetarno popularni američki dvojac The Chainsmokers koji će na vrhuncu svoje karijere, na centralnoj poljudskoj pozornici, izvesti brojne hitove, a između ostalih i Something Just Like This, nastao u suradnji s grupom Coldpay.

Festival koji je postao tradicija

‘ULTRA Europe je jedan od najvažnijih ljetnih festivala, a nastupati ispred tolikog broja ljudi iz gotovo svih zemalja svijeta je uistinu neopisivo iskustvo! Energija koja se desi na poljudskom stadionu ne može se usporediti s ničim drugim, a Hrvatska je za nas posebno mjesto. Ne možemo dočekati ljeto i susret s našim dragim prijateljima i fanovima!’, izjavili su dečki iz grupe The Chainsmokers nakon potvrde dolaska na šesto izdanje festivala.



Hrvatska se u veliku ULTRA obitelj uključila prije pet godina, a s više od deset pozornica, tri bajkovita otoka i centralni trodnevni festival na splitskom Poljudu koji dnevno ugosti više od 30.000 posjetitelja privlači fanove eletronske glazeb iz cijelog svijeta.