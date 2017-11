PJESMA O ISKRENOJ LJUBAVI: Pjevač Baraba u romantičnim ljubavnim scenama s najljepšom Hrvaticom

Sve popularniji kraljevi zabave, Barabe, u atraktivnom spotu za novu pjesmu Da te volim istaknuli su glumačko, ali i ljubavničko umijeće frontmena.

Tomislav Španić, pjevač Baraba, može se pohvaliti romantičnim ljubavnim scenama s ovogodišnjom najljepšom Hrvaticom, aktualnom Miss Supranational Eni Šukunda.

“Ovu pjesmu, jednu od ozbiljnijih u našem opusu, posvetili smo svima koji u jednom trenutku shvate što su izgubili, ali vrijeme više ne mogu vratiti natrag. Prave i iskrene ljubavi danas su veome rijetke, a to tek shvatiš kad tako nešto izgubiš. To jest iznimno emotivna tema, ali puno se lakše snimi spot kad za partnericu imaš ovakvu ljepoticu kojoj ne znam koji muškarac može reći ne”, istaknuo je Tomislav.





Čuvši ovakve komplimente, Eni mu nije ostala dužna.

“Tomislav i ja upoznali smo se na nacionalnom finalnom izboru kad sam osvojila krunu i tada sam prvi put shvatila zašto dečke nazivaju kraljevima zabave. Njihove svirke su nešto najluđe što sam ikad doživjela. Uostalom, on je baš sladak, ali i lud momak pa je svim curama na izboru zato zapeo za oko. Kad su me pozvali u spot, odmah sam pristala, a mogla sam i misliti da će kao prave Barabe smisliti neke ljubavne scene. A meni je to bilo prvo takvo iskustvo ljubljenja pred kamerama; slatko u svakom slučaju”, kazala je Eni koja se upravo u Slovačkoj priprema da što bolje predstavi Hrvatsku na svjetskom izboru za Miss Supranational 01. prosinca u Poljskoj gdje neka Hrvatica prvi put slovi za jednog od favorita. Promovirajući novu pjesmu i spot, Barabe su svojoj vjernoj publici pripremili i još jedno malo iznenađenje.

Nakon veselih hitova Žene su zakon, Kraljevi zabave, Živjeli mladenci i Mišolovka, popularni zabavljači objavili su konačno i ozbiljniju ljubavnu baladu koja se dugo ‘krčkala’ u njihovoj kreativnoj radionici jer je za istu glazbu i stihove napisao gitarist benda Ivica Petrović.