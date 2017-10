PINK OBJAVILA NOVI ALBUM I SPOT: Pjesma ‘Beautiful Trauma’ je već zauzela vodeću poziciju na 8 top lista

Pjevačica je novi album već najavila pjesmama What About Us i Whatever You Want.

Pink je danas objavila novi, sedmi, album Beautiful Trauma (RCA Records/Menart). Izlazak albuma prati i najnoviji istoimeni spot koji su režirali Nick Florez & RJ Durell.

Pink na ovom albumu supotpisuje 13 pjesama i oko sebe je okupila zanimljivo društvo producenata i tekstopisaca među kojima su i: Steve Mac, Johnny McDaid, Max Martin, Shellback, Jack Antonoff, Julia Michaels, Greg Kurstin, busbee, Tobais Jesso, Jr., a tu je i suradnja s Eminemom.

Prvi singl What About Us sjajno je zaživio i u hrvatskom eteru, a u svijetu je zabilježeno preko 150 milijuna preslušavanja (streaminga), #1 je na iTunes u 26 zemalja…



Časopis Rolling Stone je pjesmu opisao kao “emotivnu himnu plesnog podija upakiranu s bubnjanjem i divnim klavijaturama”.

Prve reakcije na pjesmu su odlične: Beautiful Trauma je zauzela vodeću pozicijau na osam top lista i ulazak među top deset na još dvadesetak lista diljem svijeta.

Pink će u ožujku sljedeće godine krenuti na globalnu turneju.

Popis pjesama na albumu Beautiful Trauma:

01 Beautiful Trauma

02 Revenge ft. Eminem

03 Whatever You Want

04 What About Us

05 But We Lost It

06 Barbies

07 Where We Go

08 For Now

09 Secrets

10 Better Life

11 I Am Here

12 Wild Hearts Can’t Be Broken

13 You Get My Love

Poslušajte pjesmu: