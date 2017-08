OUTLOOK SE VRAĆA KUĆI – PO 10. PUT: Tvrđava Punta Christo postaje ogromna pozornica za istinske legende iz svijeta bass glazbe

Outlook festival počeo je svoju povijest 2008. godine kao maleni festival s tek 600 posjetitelja, a kroz deset godina postao je vodeći festival bass glazbe u svijetu. Kroz četiri dana na bajkovitoj tvrđavi Punta Christo okupljaju se umjetnici i istinski fanovi sound system kulture i dijele gotovo obiteljsku povezanost zbog ljubavi prema dubstep, jungle, dub, drum and bass, hip-hop, garage i mnogih drugih žanrova.

Kamene zidove tvrđave od 6. do 10. rujna trest će više od 250 izvođača.

Otvorenje festivala bit će u pulskom amfiteatru gdje će kao glavni gost nastupiti ikona grime glazbe Dizzee Rascal, dobitnik Mercury nagrade, koji uskoro objavljuje dugoočekivani novi album. Tu su i i majstor eksperimentalnog hip hopa i elektroničke glazbe, američki DJ i producent DJ Shadow, a nakon velikog uspjeha premijernog koncerta u Londonu, u Arenu stiže i 20-člani Outlook Orchestra.

MASA BASSA TREST ĆE KAMENE ZIDOVE AMFITEATRA: Za pet dana počinje Outlook – vodeći svjetski festival soundsystem kulture



Mnogi ne mogu dočekati nastup istaknutog člana legendarnog Wu Tang Vlana, američkog glazbenika Ghostface Killaha. Njemu se pridružuju David Rodigan, Roots Manuva, Mad Professor, Shy FX, Loyle Carner, Rockwell, Chronixx & Zinc Fence Redemption Band, Congo Natty, Amy Becker, Alix Perez te mnogi drugi.

Boje grimea ove će godine braniti Wiley s Hollow Manom, Giggs, Newham Generals (D Double E and Footsie) i hvaljeni producenti Champion, Spooky i Sir Spyro. Njima se pridružuju MC veterani Flowdan, Riko Dan, Flirta D, Killa P i Lady Chann, te neki novi klinci: AJ Tracey, Big Zuu i Capo Lee. Stiže i cijela Butterz posada: TDQ, Swindle, Elijah & Skilliam.

Edo Maajka predvodi domaće snage

Domaće snage predstavljat će Edo Maajka, a od ostalih regionalnih izvođača tu su Egoless (koji je nedavno potpisao s diskografskom kućom Deep Medi, koju je pokrenuo dubstep pionir Mala, Filip Motovunski, Digitron, Bamwise, Rahmanee, Kodin, 207, Brada Selecta, Funk Guru, Kali Fat Dub (live), Kula, Roots In Session, Sapleo, Sheco, Dzonidza & MC Don Dada, DubDiggerz, Euphorics i Subview.

Dub i reggae neizostavni su dio Outlook festivala, a posjetitelji će i ove godine iz Štinjana otići s bolnim mišima, zahvaljujući izvrsnim selektorima i dub facama Adrianu Sherwoodu. U punom sastavu stiže i popularni Gentleman’s Dub Club, ali i kraljica reggae klasika Dawn Penn, Soom T, Stand High Patrol, Eva Lazarus i Dub Dynasty. Nešto dublju stranu duba predstavljat će The Bug s vokalisticom iz Izraela Miss Red. Nastupit će tu i Commodo, Jack Sparrow, Plastician, Mala i Coki (Digital Mystikz).

Pioniri žanra predstavljaju ‘real dubstep’

Dubstep i bass predstavljat će pioniri pravog dubstepa – Youngsta, Gantz, Truth, LX One, Distinct Motive i Compa, a podupire ih legendarni MC’ Chunky, Crazy D i Sgt. Pokes. Za garage swing zaduženi su Scott Garcia i Hearless Crew Mighty Moea. Kao predstavnik UK hip hopa na Outlook dolazi legendarni Roots Manuva.

Nezaobilazan na Outlooku je i drum’n’bass, a zato u Štinjan stižu nezaobilazni Goldie, DJ Marky, LTJ Bukem, Calibre, Shy FX, Kasra, Sam Binga, Spectrasoul, Elisa Do Brasil, DLR, Mefjus, LEVELZ (Chimpo, Dub Phizix i Strategy), Alix Perez, Icicle, Rockwell i SP:MC. Po prvi put na Outlooku nastupa i MC Bugzy Malone, dok se Madam X pridružuu Biome, Walton i Paleman. Legenda garagea Zed Bias sa sobom vodi i Wookiea.

Soul na festivalu koji slavi bass

Na Outlooku će se moći čuti i soul pa će tako pozornicu zauzeti i jedno od imena u usponu – Jorj Smith. DJ set sprema Stones Throw’s Sofie, s eklektičnom lepezom soul zvukova. Kantautori i DJ-i Tom Misch i Dan Kyle (Jordan Rakei) kombiniraju jazz zvukove s hip hopom. Među selektorima su i Dan Shake i Anna Morgan te Gardna.

Zabave na brodovima ono su što će rijetko tko propustiti. Njih predvode najbolji svjetski hip-hop, dub, reggae, drum&bass i dubstep DJ-jevi te MC-jevi i soundsystemi. Više od deset brodova svaki će dan isploviti iz luke s tvrđave Punta Christo, a posjetitelji će uživati u nekoliko sati bassa i plesa na pučini.

KOMPLETAN POPIS IZVOĐAČA

Koncert otvorenja, 6. rujna, Arena, Pula

Dizzee Rascal – DJ Shadow – Outlook Orchestra

Sva imena 10. Outlook festivala abecednim redom

Od 7. do 10. rujna, tvrđava Punta Christo, Pula

207 – A.Fruit – Adrian Sherwood – AJ Tracey – Akala – Alix Perez – Amy Becker – Andy H – Anna Morgan – Ant TC1 – Arkaik – Bamwise – Bane – Barely Legal – Benny Page – Big Zuu – Biome – Blazin – Bru-C – Bugzy Malone – Bukez – Finezt – BusyFingers – Calibre – Capo Lee – Champion – Channel One – Charlie P – Children Of Zeus – Chimpo – Chris Lorenzo – Chris Munky – Chronixx & Zinc Fence Redemption Band – Chunky – Coco –

Commodo – Compa Conducta – Congo Natty ft Congo Dubz & Iron Dread – Crazy D – Dan Kye (Jordan Rakai Solo Electronic Live) – Dan Shake – Danny T & Tradesman – Darkzy – David Rodigan – Dawn Penn – Digital Mystikz (Mala & Coki) – Digitron – Dimensions SoundSystem -Disrupt ft Speng Bond – Distinct Motive – DJ Marfox – Dj Marky – DJ Nigga Fox – DLR – Dub Dynasty (Alpha & Omega meets Alpha Steppa) – Dub Phizix & Strategy – Dub Smugglers – Edo Maajka – Egoless – Elijah & Skilliam – Elisa Do Brasil – Emperor – Enei – Equiknoxx ft Shanique Marie – Eva Lazarus – Fabio – Filip Motovunski – Fineart – Finwa – fLECK – Flirta D – Fokus – Foreign Beggars – Freewize – Friction – Gantz – Gardna – General Levy – Gentlemans Dub Club – Ghostface Killah – Giggs – Goldie – Grade 10 – GQ – Grandmixxer – Hatcha – Hi5 Ghost & Boofy – High Focus Records feat Ocean Wisdom, Fliptrix, Dirty Dike, Ed Scissor, Molotov & DJ Sammy B-Side – Horace Andy – Iamddb – Icicle – INKA – Iration Steppas – Ivy Lab – J:Kenzo – Jack Sparrow – Jammz – Jehst – Jenna G (Jenna & The G’s) – Jetsss – Jonwayne – Jorja Smith – Josey Rebelle – Jossy Mitsu – Kahn & Neek – Kasra – Kenny Allstar – Kenny Ken – Kodin – Kojo Funds – Kyrist – Lamont – Lazcru – LD50 – Less Effect – Levelz – Linguistics – Loefah – Logan Sama – Lowqui – Loyle Carner – LTJ Bukem – LuSinda – LX One – Macka B & The Roots Ragga Band – Mad Professor – Madam X – Madd Again ft Zed Bias, Killa Benz, Specialist Moss & Trigga – Marcus Intalex – Marcus Visionary – Matt Jam Lamont – MC Drs – MC Pean – Mefjus – Michael Prophet & Vibronics (live) – Mighty Moe – Mike Delinquent – MNDSGN – Monty – Mr Thing – Mr Virgo – Mungo – Mungo’s Hifi – Murlo – Murrayman – My Nu Leng – Nanci – Nervoso – Newham Generals – Nidia Minaj – NINES – ONE PUF – Onset – P Money – Paleman – Parly B – Pharoahe Monch – Plastician – Princess Nokia – Rahmanhee – Randall – Rider Shafique – Riko Dan – Rockwell – Roots Manuva – Rude Kid – Sam Binga – Scott Garcia – Selekta – Serious MC – Seven – Sgt Pokes – Shield – Shosh – Shy fx – Signal – Signs – Sir Spyro – Six Sunsets – SKEPSIS – Skeptical – Skittles – SKS – Sleazy – Sofie (NTS, Stones Throw) – Soom T & Derw Tha Damaja – SP:MC – SpectraSoul – Spooky – Stalawa – Stamina MC – Stand High Patrol – Stylust Beats – Sun Of Selah – Swindle – Swing Ting – The Bug ft Flowdan, Killa P, Miss Red & Lady Chann – The Mouse Outfit – Tom Misch (DJ Set) – TQD (Royal T, DJ Q, Flava D) – Tropico Dj’s – Truth – Vital Techniques – Von D – Walton – Whodemsounds – Wiley – Wookie – Xtrah – Youngsta – Zion Train