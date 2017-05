OLIVER PRVI PUT NAKON RATA PROGOVORIO ZA SRPSKE MEDIJE: ‘U politiku bih ušao samo zbog jedne stvari…’

Jedan od naših najpopularnijih pjevača, Oliver Dragojević, prvi je put nakon dugo godina dao izjavu za srpske medije. U Splitu je razgovarao s urednikom Nedeljnika, Brankom Josićem.

Osim što nakon rata Oliver nije uopće davao izjave za srpske medije, nije u Srbiju ni dolazio već 30 godina. Prošlog je vikenda dao veliki intervju za Nedeljnik. Govorio je o glazbi i politici, Hajduku, Splitu te svemu što ga u današnjem svijetu uznemiruje. Prisjetio se Oliver i neadašnjih nastupa u Beogradu.

Dragojević je još jednom istaknuo da ga politika ne zanima jer je to, smatra, prljav posao. Jedino ako bi njegovom moru zaprijetila ekološka katastrofa, tada bi razmislio o angažmanu u politici, rekao je u intervjuu za Nedeljnik.

‘Nikada me nije zanimala politika jer to je pokvaren posao i moraš bitiovdje ili ondje. Mene su svake godine zvali kad su birali vladu – zovu me zbog politike iako dobro znaju da me ne treba zvati jer to ne volim’, rekao je popularni pjevač.



Govorio je i o svom imenu, kojeg je navodno dobio prema Oliveru Twistu.

‘Moja mama je poznavala ljude koji su se bavili čitanjem i pisanjem, pa ih je pitala za savjet. Za pokojnog brata su rekli da se nazove Aljoša. Rekli su – neka se zove Aljoša i to je za Istok. Ako ostanu Rusi, a u slučaju da dođe do sr…, daj drugome sinu zapadno ime, pa sam ja dobio ime – Oliver. Tako smo imenovani u doba Hladnog rata’, ispričao je, među ostalim, Oliver Dragojević.