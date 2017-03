OLIVER I GIBONNI OSVOJILI NAJVIŠE PORINA! Pogledajte sve dobitnike 24. dodjele glazbene nagrade

Dodjelom glazbenih nagrada u petak navečer je u splitskoj Spaladium areni završio 24. Porin, a najviše su ih osvojili Oliver i Gibonni.

Za album godine proglašen je album “Familija” Olivera i Gibonnija, a ta su dva glazbenika dobili i Porina za najbolju vokalnu suradnju za skladbu “Sreća”, a Oliver i za najbolji album pop glazbe, te za najbolju mušku vokalnu izvedbu “Gdje to piše” s albuma “Familija”.

Pjesma godine je “Zaljubila sam se” zagrebačke grupe Detour, a novi izvođač godine Antonela Doko. Najboljim albumom zabavne glazbe proglašen je album “Oči duše” Tereze Kesovije, najbolji album rock glazbe “Angela Merkel” Leta 3, dok je najboljom ženskom vokalnom izvedbom proglašena pjesma “Moja magija” s albuma “Singl” Josipe Lisac.





Nagrade za životno djelo dobili su skladatelj, producent i kantautor Zrinko Tutić, dirigent i kompozitor te akademik Zoran Juranić, te klapa Lučica. Voditelji programa su bili Ivan Vukušić i Iva Šulentić, a u Spaladium areni je bilo nekoliko tisuća gledatelja.

Na velikoj pozornici arene nastupali su Oliver, Gibonni, Nina Badrić, Jelena Rozga, Let 3, Jacques Houdek i tamburaški orkestar Krunoslava Dražića, Damir Kedžo i Zsa Zsa, Detour, Mia Dimšić, Antonela Doko, Zrinka Posavec, Singrlice, instrumentalni All Star Band (Bow vs Plectrum, Igor Geržina, Elvis Stanić, Šimun Matišić, Miro Kadoić, Vedran Ružić, Joe Kaplowitz i Branimir Gazdik) te gradski zbor Brodosplit.

Pogledaj fotogaleriju

Ove godine je u prvom krugu glasovanja glazbena zajednica od 1724 prijave u 33 kategorije izabrala po tri skladbe, izvođača ili albuma, osim za kategorije Album godine i Pjesma godine gdje su birali njih pet. Najviše prijava je bilo u kategoriji Pjesma godine za koju je prijavljeno 236 skladbi, 61 više nego lani, dok je za Album godine prijavljeno 83 albuma.