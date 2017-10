ODLIČNA GLAZBA UZ PIVO I PERECE: Novosadski Oktoberfest obećava odličnu zabavu, a bliže je nego Bavarska

Novosadski Oktoberfest počinje 20. lipnja i trajat će dva dana, tijekom koja će posjetitelji moći uživati u odličnoj glazbi i pivu.

Oktoberfest je omiljeno mjesto pivopija, no sada za taj doživljaj ne morate potegnuti do Njemačke već do mnogo bližeg Novog Sada.

Naime, nakon prošlogodišnjeg uspjeha, Color Press Grupa pod pokroviteljstvom Ambasade Njemačke, Njemačko-srpske privredne komore i Grada Novog Sada organizira još jedan Novosadski Oktoberfest.

Lani je tijekom dva dana čak 15.000 posjetitelja posjetilo Master centar Novosadskog sajma, a ove se godine očekuje još bolja fešta.



Ovaj regionalni Oktoberfestodržat će se u petak i subotu, 20. i 21. listopada, a tijekom ta dva dana će nastupiti čitav niz odličnih bendova, kao što su S.A.R.S, Hladno pivo, Orthodox Celts, Amajlija, Love Hunters, Blaža i kljunovi te mnogi drugi.

Za subotu je predviđeno i iznenađenje: prvo natjecanje bendova u Srbiji, Battle of the Bands, čiji će pobjednik s jednom pjesmom nastupiti iste večeri u ponoć.

