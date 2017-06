OBOREN REKORD NA INMUSICU: Kings of Leon okupili više od 30.000 ljudi, najviše u povijesti festivala. Evo kako je bilo

Na sinoćnjem koncertu američkih rokera okupilo se više od 30.000 posjetitelja, što je rekord po posjećenosti INmusica.

Najveća zvijezda ovogodišnjeg INmusic festivala, američki bend Kings of Leon, sinoć je okupio više od 30.000 posjetitelja. To je najviše posjetitelja u jednom danu u povijesti festivala, javljaju organizatori.

U predvečerje su publiku dodatno zagrijali hrvatski surf-rockeri The Bambi Molesters i kantautor, skladatelj, producent, multiinstrumentalist i lider legendarnih Walkaboutsa Chris Eckman, ujedinjeni u bend The Strange. Molestersi su jedan od najpriznatijih hrvatskih bendova na međunarodnoj sceni, što su potvrdili još jednim snažnim nastupom pred domaćom publikom i mnogobrojnim gostima iz inozemstva.



Navala posjetitelja iz inozemstva

Ulaznice za 12. izdanje INmusica prvi put u povijesti festivala rasprodane su u pretprodaji, tjedan dana prije njegova početka, a organizatori kažu da su na INmusic došli ljubitelji glazbe iz čak 60-tak zemalja svijeta. Sedmodnevni festivalski kamp koristi oko 95 posto inozemnih gostiju, što u vrijeme održavanja INmusica donosi izvrsne turističke rezultate. Samo u festivalskom kampu očekuje se između 12.000 i 15.000 noćenja, dok je u vrijeme INmusica rezervirano 75 posto smještajnih jedinica u Zagrebu.

Publiku je potom na OTP World stageu zaintrigirala grupa Kel Assouf kombinacijom tradicionalnog i modernog zvuka, istovremeno hipnotičnog i teškog, obogaćenog ženskim vokalom tipičnim za tuarešku kulturu. Na Jarunu su nastupili u sklopu projekta “Multikulturalizam u glazbi” koji nastoji kroz glazbu ukazati na važnost kulturnih raznolikosti i njihovu ulogu u formiranju suvremenog društva i kulture.

Zagrepčane i goste posebno je razgalio britanski indie rock trio Alt-J, čiji privlačan i neobičan zvuk spaja naizgled nespojive glazbene elemente u čudne i bogate melodije. Eksperimentalnim pristupom spajaju indie rock, pop, hip-hop, world music, trip-hop i elektronsku glazbu, a publika je nagradila njihov trud vrućim dočekom i dugim pljeskom.

Mladi beogradski garažni rock/post-punk trio Repetitor dokazao je na OTP World Stageu žestokom, silovitom, i beskompromisnom svirkom zašto su miljenici publike u regiji. Publika ih je zvala na bis, no zbog zgusnute satnice to nije bilo moguće.

Trijumf Kings of Leon

Najviše publike i najveći odaziv imali su Kings of Leon, koji su prvi put u Hrvatskoj nastupili upravo na INmusicu, što im je i jedini koncert u regiji. Iako bez uobičajenog kontakta s publikom, jer su se obratili fanovima tek pred sam kraj nastupa, uspjeli su podići i održati atmosferu svojim hitovima poput Use Somebody, Pyro, Crawl, Notion i Sex on Fire, te novim singlom Waste a Moment za kraj nastupa koji je trajao sat i pol.

Kings of Leon dosad su prodali preko 18 milijuna albuma i 24 milijuna singlova, osvojili su arene i stadione i predvodili neke od najvećih i najprestižnijih svjetskih festivala. Povod njihove ljetne europske turneje je izlazak novog albuma WALLS, koji je debitirao na prvom mjestu Billbordove ljestvice.

Pred kraj drugog dana INmusica nastupio je britanski Public Service Broadcasting i uzbudljivim spojem indie/elektronike, popraćenim hipnotičkim vizualnim projekcijama, oduševio zahtjevniju publiku, željnu intelektualno poticajne glazbe.

Tesla, teatar, odmor, pub ili nargila zona

U sklopu ovogodišnjeg programa INteatra na daskama festivalskog drvenog kazališta drugog dana je nastupio Vilim Matula, a taj se prostor nakon predstave transformirao u noćni Silent Party na kojem je publiku do jutra zabavljala ekipa iz YEM kolektiva.

Posebna atrakcija INmusica od prošle godine je replika Teslina tornja, koji je lani bio posvećen Nikoli Tesli i David Bowieju, a ove godine svim velikim umovima koji su svoje potencijale usmjerili u stvaranje za dobrobit čovječanstva.

Posjetitelji koje ne zanimaju neki izvođači mogu se u međuvremenu zabaviti na karaokama, odmoriti se na brojnim krevetima razasutim po otoku, opustiti u festivalskom pubu ili nargila zoni, te probati osvježavajuće ljetne koktele.

Pogledajte galeriju s koncerta Kings of Leon: