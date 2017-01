NIZOZEMSKA DJ ZVIJEZDA STIŽE U ZAGREB: Večeras nas u Areni očekuje zanimljiv program Laundry, a sutra nastup R3haba

Najveći party tjedan ove zime se nastavlja.

Svjetski poznati DJ i producent R3hab nastupit će na Enter Zagreb partyju powered by Wrong Crowd 4. siječnja u sklopu Croatia Winter Music Festivala koji se održava u zagrebačkoj Areni do 6. siječnja. Mladi, sve popularniji nizozemski DJ marokanskog porijekla u Zagreb dolazi nakon nastupa u New Orleansu, New Yorku i Tokiju, gdje je bio headliner na najvećem japanskom EDM festivalu Countdown.

Spektakularni doček Nove godine još se prepričava, a u ovim nas danima očekuju nova glazbena uzbuđenja. Nezaboravno party iskustvo okupilo je neka od najvećih imena svjetske DJ scene, a njima će se pridružiti i nizozemski DJ. R3hab je u bogatoj karijeri surađivao s brojnim imenima svjetske EDM scene, a najviše se ističe suradnja s Afrojackom. Uspjeh njegovog najvećeg hita Get Up s glazbenicom Ciarom donio mu je 21. mjesto na ljestvici TOP 100 svjetskih DJ-a u 2016. prema časopisu DJ Mag. Kao izvođač i producent surađivao je s Katy Perry, Rihannom, Lady Gagom, Madonnom, LMFAO, Jennifer Lopez i Pitbullom. R3habovi nastupi puni su intenzivne energije kojom oduševljava publiku koja mu se uvijek rado vraća, a poseban set koji očekuje posjetitelje Enter Zagreb partyja neizbježna je poslastica za svakog ljubitelja dobrog partyja.

R3habu će se na pozornici pridružiti Felix Jaehn, LVNDSCAPE i Justin Oh koji će se pobrinuti da prvi dani 2017. u Zagrebu budu nezaboravni. Vrhunska produkcija, bogat glazbeni program i vodeći svjetski DJi pretvorit će Croatia Winter Music Festival u jedinstveno party iskustvo koje će na najbolji način najaviti godinu pred nama.



Večeras nas pak u Areni očekuje program Laundry. Duo Sick Individuals grade glazbenu karijeru vlastitim autorskim hitovima i remiksevima za svjetske zvijezde kao što su Rihanna, Avicii, David Guetta i Madonna.

Kura je 29-godišnji portugalski electro house DJ i producent koji je svoj glazbeni put započeo još kao tinejdžer u lisabonskim klubovima, a danas nastupa na festivalima i u klubovima širom svijeta. Iz godine u godinu sve više napreduje na Top 100 listi DJa DJ Maga, a trenutno je na 51. mjestu.

22-godišnji Thomas Newson je nizozemski DJ koji je prvi uspjeh doživio kao 19-godišnji mladić, njegov singl Flute na YouTubeu je pogledan više od 50 milijuna puta! Njegov brzi proboj na dinamičnu EDM scenu ne čudi jer mu je ritam jednostavno u genima, otac Marco V poznati je DJ i producent te jedan od pionira elektronske glazbe u Nizozemskoj.

Ulaznice za sve dane Croatia Winter Music Festivala dostupne su za kupnju online putem www.ticketshop.hr te putem prodajnih mjesta partnera, među kojima su i Atlas prodajna mjesta te Tisak Media. Cijene za sve dane programa do kraja tjedna kreću se od 50,00 kn do 380,00 kn (VIP). Cijene po kategorijama i danima mogu se pronaći na www.croatiawintermusicfestival.com