NAKON INTIMNE DRAME, HRVATSKA PJEVAČICA PORUČUJE: ‘Propustio si priliku, a toliko toga mogla sam ti dati’

“Makni mi se”, poručuje Katarina, koja se vratila u velikom stilu.

Svima dobro poznata Katarina Rautek, otvara novo poglavlje u glazbenoj karijeri. Njezin prvi solo singl, imena ‘Makni mi se…’ još jednom će potvrditi vokalnu kvalitetu simpatične i uvijek nasmijane Katarine.

Nakon izlaska iz grupe ET, Katarina je krenula solo vodama, a rezultat je pjesma ‘Makni mi se…’.

“Kada sam otišla iz grupe ET nekako sam predosjećala da me čeka pjesma. Bila sam zbunjena od brojnih ponuda, ali nisam ih prihvatila čekajući onu pravu. Nekim čudom sjetila sam se, kako mi je Jadranka Krištof davnih dana prezentirala neke svoje radove, i odlučila sam nazvati je. Nakon što smo se ponovno našle i kada sam čula pjesmu, jednostavno sam znala, to je ona prava skladba za mene. Naša suradnja, kao da je bila suđena, ona je moja kantautorica i producent, ali i rame za plakanje, te usta za osmijeh. Jednom riječju, Jadranka je ‘žena zmaj’, koja me gura i diže, na čemu joj veliko hvala”, rekla je Katarina.

Glazbu i stihove Katarininog glazbenog prvijenca potpisuje Jadranka Krištof, dok je aranžman djelo Mihaela Bluma, koji zajedno sa Jadrankom potpisuje produkciju.