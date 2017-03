NAJSEKSI BAKA BALKANA DALA DO ZNANJA ŠTO MISLI O KONKURENCIJI: ‘Ne utrkujem se s ovima što pjevaju o viskiju’

50 najljepsih pjesama – divna promocija trostrukog albuma u izdanju Croatia recordsa i posebno priznanje za diskografiju! Hvala svima a posebno recenzentu @sasatabloid Aleksandru Filipovicu, covjeku koji je svih 20 godina svoga rada moja velika podrska, Nataliji Cajic i predivnoj Ivani Djordjevic @ivana_djordjevic_mezimche , mojoj Jeci i Peci! #mojihprvih50 #nedaukraden #singer #jugoton #fashion #elfs #balkan

A post shared by Neda Ukraden (@neda.ukraden) on Mar 14, 2017 at 10:38am PDT