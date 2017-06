NAJPOSJEĆENIJI INMUSIC DO SADA! Zatvoren još jedan uspješni festival, pogledajte prizore sa zadnjeg dana

Završnica ovogodišnjeg INmusic festivala na zagrebačkom Jarunu, koji je po riječima organizatora bio najposjećeniji do sada jer je u tri dana zabilježio oko 100.000 posjetitelja, podudarila se s ljetnim solsticijem kada je dan najduži, a noć najkraća te je nastupilo astronomsko i kalendarsko ljeto.

Iako se činilo da će to biti jedan od rijetkih INmusica bez kiše, posljednjeg dana nebo se pobrinulo da se ta tradicija ne prekine. Poslijepodne je prolom oblaka poremetio festivalsku kolotečinu, ali ipak zakratko, ostatak večeri prošao je uz lijepo vrijeme i uobičajeno dobru atmosferu.

Bez problema, ali i bez vode

Tijekom tri dana zabave na Jarunu nisu zabilježeni neki veći problemi, no neki su se posjetitelji požalili da u festivalskom prostoru nema vode, ističući kako su ostali europski festivali taj problem već odavno riješili. Gosti koji su, prema procjenama organizatora, došli iz šezdesetak zemalja svijeta posebno su bili zadovoljni niskim cijenama ulaznica, hrane i pića, dok su domaći o tome imali drugačije mišljenje.

Grad Zagreb omogućio je besplatni javni gradski prijevoz za posjetitelje festivala, kao dio kampanje “Razmisli – kad piješ, ne vozi”.

Na, po ocjenama mnogih promatrača, dosad najspektakularnijem line-upu nastupili su kao najveće zvijezde Kings of Leon, te Arcade Fire, Alt-J, Kasabian, Michael Kiwanuka, Flogging Molly, The Strange, Darko Rundek, Repetitor i mnogi drugi.

Kiša nije spriječila dobar provod

Trećeg dana publiku pred glavnom pozornicom nakon prestanka kiše prva je razdrmala svojim spojem hard rocka i bluesa kanadska rock trojka Danko Jones, a pogoršanje vremena zaljubljenicima u žestok zvuk nije omelo dobar provod.

Multietnički world music sastav Orchestra Baobab fuzijom afro-kubansko-karipskih melodija i stilova publiku je natjerao da se njiše uz vesele i egzotične zvukove. Unatoč jezičnoj barijeri, izvođači i publika su se savršeno dobro razumjeli. Orchestra Baobab nastupio je u sklopu projekta “Multikulturalizam u glazbi” kojim se nastoji kroz glazbu ukazati na važnost kulturnih raznolikosti i njihovu ulogu u formiranju suvremenog društva.

Četveročlana riječka ekipa Sunshine Madness nastupila je na Hidden stageu predstavivši domaćim i stranim posjetiteljima svoju kombinaciju rocka, funka i alternativnog rocka.

Flogging Molly znači zabavu

Za one koji su trebali stanku pred nastup Flogging Molly, Zijah Sokolović je priredio predstavu životne komedije “CABAres CABArei” na daskama festivalskog drvenog kazališta, koje se nakon predstave transformiralo u noćni Silent Party gdje je publika plesala sa slušalicama na ušima.

Kultnu irsko-američku celtic-punk sedmorku Flogging Molly zagrebačka publika je već uobičajeno dočekala s oduševljenjem, a Dave King i društvo opet su im to vratili kroz jedan od najzabavnijih nastupa na ovogodišnjem festivalu. Predstavili su nekoliko pjesama s novog albuma “Life is Good”, no pravu ludnicu na rasplesanoj livadi pred velikom pozornicom izazvali su provjereni festivalski favoriti poput “Drunken Lullabies”, “Float”, “Tobacco Island”, “Rebels of the Sacred Heart”, “If I Ever Leave This World Alive”, “What’s Left of the Flag” i “The Seven Deadly Sins”.

Potom je na World stageu mladi britanski punk-rock sastav Slaves grubim i žestokim zvukom, s blues-garažnim rifovima i vičućim refrenima, osigurao da se nastavi visoka napetost u sada već prilično razuzdanoj publici. Nastup Slavesa bio je nabijen energijom i željom za dokazivanjem pred novim fanovima i zaslužio je epitet jednog od najžešćih nastupa na ovogodišnjem festivalu.

Kasabian efektno za kraj

Nakon takve pripreme, livada pred glavnom pozornicom je nešto iza 23 sata eksplodirala uz jedinstvenu glazbenu energiju Kasabiana, headlinera posljednjeg dana INmusica. Žestoka četvorka iz Leicestera svoj prvi nastup u Hrvatskoj začinila je efektnim light-showom i uvjerljivom izvedbom najvažnijih pjesama iz svoje dvadesetogodišnje karijere. Zahvalnoj publici podigli su temperaturu izvedbom hitova poput “Underdog”, “Club Foot”, “L.S.F.”, “Comeback Kid”, a opće oduševljenje izazvao je “Fire” s kojim su završili svoj upečatljivi nastup.

Za kraj festivala najizdržljivije posjetitelje je u Hidden stageu rasplesao veteranski njemački duo s frankfurtske elektronske scene Booka Shade.

INmusic je i ove godine potvrdio svoj status europski relevantnog festivala srednje veličine i pritom financijski dobro prošao, a za daljnje iskorake potrebna su veća ulaganja i organizacijski napredak, jer sve zahtjevnija publika očekuje da će za svoj novac dobiti i sve veću kvalitetu.