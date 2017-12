NA INMUSIC FESTIVAL DOLAZE NICK CAVE & THE BAD SEEDS: Organizatori najavili poskupljenje ulaznica

Organizatori kažu da nije bilo lako dobiti Cavea. Naglašavaju i da je karta za INmusic najjeftinija u Europi pa će morati povisiti cijenu.

Nick Cave & The Bad Seeds se vraćaju na zagrebački Jarun nakon deset godina. Legendarni glazbenici će nastupiti na trinaestom INmusic festivalu, koji će se održati na Jarunu od 25. do 27. lipnja, objavili su u srijedu organizatori međunarodno sve prepoznatljivijeg zagrebačkog festivala.

“Sveti Nikola danas dolazi djeci, a nama u lipnju. Cave stvarno ima izdvojen status u cijeloj galeriji kantautora, u kontinuitetu od 33 godine koliko objavljuje solističke albume praktički mu je nemoguće pronaći slabu točku”, rekao je glazbeni kritičar Aleksandar Dragaš na konferenciji za novinare.

“Tijekom svih tih godina doista je izrastao, potvdio se i ostao jedan od najvećih pjesnika, kantatuora, frontmena, pjevača izuzetne scenske pojavnosti”, dodao je.



Dragaš kaže kako je, dok ga je gledao 1986. u Ljubljani, kada se raspadao od narkotika na pozornici, teško tko mogao pretpostaviti da će Cave ostvariti tako obiman opus i niz gotovo bez ijednog lošeg izdanja.

“Cave na ovim prostorima ima kultni, legendarni i popularni status, mnogi su bili razočarani što je nedavno zaobišao Zagreb i nastupio u Ljubljani i Beogradu”, napomenuo je, dodavši da su ti koncerti pokazali kako se dobro nosi s velikom publikom, pa očekuje da će i zagrebački koncert biti jednako veličanstven.

Cave predstavlja drugačiju sliku ’80-ih

Glazbeni kritičar Ilko Čulić je podsjetio da je Cave jedno od onih imena koje je ovdje otkriveno jako rano i prije nego drugdje, još u mračnoj fazi ranih osamdesetih.

“To što je on sada vrlo velik u Americi iz naše perspektive nije neko čudo, prije je dobio Porina nego Grammyja”, napomenuo je.

Po njegovim riječima, Cave i David Byrne, koji također nastupa na idućem INmusicu, predstavljaju drugačiju sliku osamdesetih.

“Sve ono što se danas pakira kao retro osamdesetih je potpuno drugačije od onoga što on predstavlja, a ono što se kasnije događalo svrstalo ga je u krug najvećih umjetnika 20. i 21. stoljeća”, dodao je.

Cave na aktualnoj turneji, na kojoj je rasprodao arene diljem Europe, predstavlja i posljednji studijski album Skeleton Tree.

Organizatori kažu da je tim albumom ostvario posve nov zvuk, emociju i nezaboravan nastup uživo “koji se na neobičan način evolucijski naslanja na suvremene klasike iz pera Nick Cavea & The Bad Seedsa” – od Tender Prey, Murder Ballads, Boatman’s Call, Abattoir Blues / Lyre of Orpheus, Dig, Lazarus Dig do Push The Sky Away.

“Uvijek ekspresivan i iznimno predan u svojim nastupima, Nick Cave uz nov pristup pisanju i postepenom otklonu od prepoznatljive narativnosti, na recentnim nastupima gradi intenzivan i direktan odnos sa publikom koja gotovo ravnopravno sudjeluje u razmjeni stihova, tonova i emocija”, istaknuli su.

Kroz The Bad Seeds proteklih su tridesetak godina prošli neki od najznačajnijih rock glazbenika, a na Jarunu će Cavea pratiti Warren Ellis, Thomas Wydler, Martyn Casey i Jim Sclavunos.

Menorah Arena, Tel Aviv, Israel (photo by @a_road_captain) #badseedsontour A post shared by Nick Cave (@nickcaveofficial) on Nov 21, 2017 at 4:04am PST

Podjećaju da je u svibnju ove godine izdan limitiran deluxe box set Lovely Creatures koji kroz 45 odabranih i remasteriranih pjesama slavi 30 godina njihove karijere, uz dodatak tridesetak osobno odabranih live snimaka nastupa, među kojima je i izvedba možda najomiljenije Caveove pjesme Into My Arms, upravo s INmusic festivala iz 2008. godine.

Nick Cave & The Bad Seeds, danas objavljeni headlineri INmusic festivala, pridružuju se line-upu u kojemu su već najavljeni Queens Of The Stone Age, David Byrne, Skunk Anansie, Frank Carter & The Rattlesnakes.

Zoran Marić, direktor INmusic festivala, najavljuje i daljnje objave izvođača za trinaesto izdanje, no već su s tim imenima u samom vrhu.

“Činjenica da je Cave toliko popularan u ovom trenutku govori da nije bilo jednostavno dobiti ga, bez obzira što je već svirao ovdje”, rekao je.

Porast će cijena ulaznica

Najavio je i da da će se cijene ulaznica za festival vjerojatno ubuduće morati povisiti.

“Sadašnjih pedeset eura triput je jefitnija od najjeftinijeg europskog festivala, no mislim da publika to i prepoznaje, a to pokazuje i rekordan broj inozemne publike na prošlom INmusicu”, ustvrdio je.

U prodaji je INmusic blagdanski paket, ostvaren u suradnji s OTP bankom Hrvatska.

