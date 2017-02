MRLE IZ LETA 3 I VOJNOM ROKU: ‘Oni koji to provode su najobičniji je*ivjetri i dosadni Jugoslaveni’

Let 3, Psihomodo pop i Stampedo i ove godine sviraju na koncertnom spektaklu Antivalentinovo, a za vrijeme promocije koncerta su progovorili i o aktualnim temama u društvu.

Koncert se odvija pod sloganom ‘Ništa ljubav, turbo karanje’, odigrat će se 11. veljače u Domu sportova, a Mrle iz Leta 3 progovorio je za Index i o vojnom roku koji se planira uvesti: ‘Očito u ovoj zemlji među vladajućima niko nema neki napredni, prosperitetni plan koji bi nam donio rad, razvoj, novac, blagostanje. Nema ni vizije ni magije, zato se preuzimaju glupe, dosadne ideologije ne bi li nas ponovno maltretirali i tako držali pod kontrolom kao u bivšoj državi. Zato mislim da su ti koji to sprovode najobičniji, jebivjetri i zauvijek dosadni Jugoslaveni. Nadao sam se nekom boljem društvu, no to na ovim prostorima očito nije moguće.

Jebala vas ta paralizirana Jugoslavija.’

Vezano uz sami koncert, Mrle kaže da sprema punokrvnu rokersku nadzabavu te da će za tu prigodu nositi kostim od tisuća kondoma kojeg je dizajnirao Zigman.



