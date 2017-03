MILJENICI HRVATSKE PUBLIKE: Energični Flogging Molly pridružuju se najatraktivnijem izdanju INmusic festivala

Miljenici hrvatske publike, energični, neponovljivi, irsko-američki velikani keltskog punka – Flogging Molly, zasvirat će na Main Stageu dvanestog izdanja INmusic festivala!

Flogging Molly, kultna irsko-američka, keltska-punk sedmorka, okupila se 1997. godine u Los Angelesu. Nazvani prema pubu Molly Malone’s u kojem su održali prve nastupe, svoj prepoznatljiv zvuk – kombinaciju tradicionalne keltske glazbe i rocka, razvijali su spajajući tradicionalne irske instrumente s instrumentima poput gitare, bubnjeva, violine…

POČEO 11. INMUSIC FESTIVAL: Na zagrebačkom Jarunu skupili se obožavatelji dobre glazbe

Vrlo brzo privukli su velik broj fanova te je 2000. godine izašao i njihov prvi studijski album ‘Swagger’. Nasljednik njihove debitantske uspješnice bio je ‘Drunken Lullabies’ 2002. godine, a slijedili su ‘Within a Mile of Home’ 2004., ‘Float’ iz 2008. koji je ujedno postao i njihov najuspješniji album s hit singlovima, poput ‘Paddy’s Lament’ i ‘You Won’t Make a Fool Out Of Me’ te njihov posljednji studijski album ‘Speed of Darkness’ iz 2011. godine koji je zauzeo visoko deveto mjesto na Billboardovoj ljestvici najprodavanijih albuma. Ove godine očekuje se njihov novi studijski album, a publika INmusic festivala među prvima u Europi imati će priliku poslušati njihove najnovije pjesme.



Flogging Molly jedan su od najboljih i najzabavnijih live izvođača današnjice, a između benda, hrvatske publike i publike INmusic festivala odavno plamti koncertna ljubav. Flogging Molly će i na dvanaestom izdanju INmusic festivala rasplesati i oduševiti sve okupljene!

Flogging Molly još su jedan u nizu odličnih izvođača u već sjajnom glazbenom programu najvećeg festivalskog spektakla u regiji. Na INmusicu #12 uz kultne Flogging Molly nastupit će i senzacionalni Kings of Leon, Arcade Fire, Alt-J, Kasabian, Michael Kiwanuka, Slaves, Repetitor, Public Service Broadcasting i mnogi drugi!

INmusic festival #12 održati će se od 19. do 21. lipnja 2017. godine na zagrebačkom Jarunu uz potporu Ožujskog piva kao powered by sponzora te OTP banke koja na festivalu omogućava beskontaktno plaćanje. Festivalske ulaznice za uzbudljivo trodnevno festivalsko iskustvo dostupne su po cijeni od 399 kn do 17. ožujka 2017. godine, u svim poslovnicama OTP banke, Dirty Old Shopu u Zagrebu (Tratinska 18) i putem službenog festivalskog webshopa. Sedmodnevne kamperske ulaznice po cijeni od 200 kn dostupne su putem službenog festivalskog webshopa.