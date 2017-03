‘MI VODIMO LJUBAV’ PORUČUJE ZAVODNIK DOMAĆE SCENE: ‘Kad god smo provodili vrijeme zajedno, bilo je zabavno’

Veliki romantičar i autor nekih od najljepših ljubavnih stihova, ‘počastio’ nas je ovih dana pravim glazbenim iznenađenjem.

Nakon nedavnog odličnog koncerta u prepunom zagrebačkom kazalištu Gavella, kojim je obilježio dvadeset pet godina karijere, Sandi Cenov odlučio je zahvaliti se svojoj predivnoj publici, pjesmom i video spotom s navedenog nastupa.

Skladbu pod naslovom ‘Mi vodimo ljubav’, Sandi je tada izveo s glazbenicom Ivanom Marić, koja je bila njegova posebna gošća u Gavelli.



”’Mi vodimo ljubav’ moja je autorska pjesma nastala jako davno, ali je romantika prisutna u njoj, jednako aktualna kao i tada. Uvijek kada sam pjevao tu pjesmu, nekako mi je bilo krivo što nisam napravio duet za nju, i odlučio sam to promijeniti. Kako sam s Ivanom izuzetno dobar prijatelj i kolega, i uvijek kada se družimo odlično se nasmijemo, to je bio odličan izbor. Ovo je snimka bez uljepšavanja. Svi oni koji su bili u Gavelli mogu potvrditi da je tada sve prštalo od emocija, pa se nadam da smo to u ovih par minuta uspjeli približiti publici. Ujedno ovo je prva ‘live’ snimka sa cijelog koncerta, koji će uskoro ugledati svjelo dana.”, rekao je Sandi.

Sama Ivana za izvedbu je naglasila kako je bila prepuna spontanosti i iskrenosti. “Sandija poznajem dugi niz godina. Kad god smo provodili vrijeme zajedno, druženje je uvijek bilo zabavno. Čim sam čula da radi koncert u Gavelli, prva reakcija je bila, želim ići i podržati ga iz prvih redova. Tim više bilo je moje iznenađenje, kada me nazvao i ponudio mi da mu budem jedina ženska gošća na koncertu. Moram reći kako je izabrao pjesmu koja nije hit, ali je super za duet. Nastup u Gavelli odradili smo tako reći bez probe, pa je bio neizvjestan rezultat, ali s druge strane pun spontanosti i iskrenosti. Kada sam čula pjesmu, nekako sam zamislila nas dvoje za nekim stolom, uz piće, i moram reći kako me Sandi oduševio kada je sve to organizirao za sam nastup”, rekla je pjevačica.