LUKA BULIĆ IMA BOLJU PORUKU OD SEVERINE: ‘Ante Alvarez Treći, svega ti, udri hard core i sejvaj Agrokor!’

Luka Bulić opet je razvalio svojim Bullhitom, a ovog su puta na tapeti Agrokor, Todorić, Severina i Antonio Alvarez III.

I Luka Bulić nije mogao odoljeti a da ne kaže koju pametnu na račun Agrokora i Ivice Todorića. Luka je na sebi svojstven način opjevao i Agrokor, i Severinu, i Antonija Alvareza III., a njegov je Bullhit oduševio pratitelje na društvenim mrežama.

Bulić je ‘malo promijenio’ stihove Severinina hita ‘Ante’ pa evo kako to sada zvuči:



“Misto radnje, dućan… Kupujen si žvake…

Priđe meni neki lik: “Nice to meet you. Ante!”

Izgleda ka’ FIlipinac, nije nešto stasit…

Rekoh: “Ante, can you help us? Dućan triba spasit’!”

Ante Alvarez Treći, svega ti,

come through the door i sejvaj Agrokor!

1, 2, 3,99…

Ante Alvarez Treći, svega ti,

udri hard core i sejvaj Agrokor!”