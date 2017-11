LEGENDARNI BRYAN ADAMS USKORO U ARENI ZAGREB: Naučite njegov novi singl prije zagrebačkog koncerta

Netom prije koncerta u Hrvatskoj, legendarni Adams je fanove oduševio novom pjesmom u njegovom starom, dobro poznatom stilu.

Bryan Adams je samo nekoliko dana prije svog koncerta u Hrvatskoj objavio novi singl. Pjesma pod nazivom Please Stay zasigurno će biti na repertoaru i 9. studenoga kada popularni glazbenik dolazi u Arenu Zagreb.

Adams je najavio i nadolazeću The Ultimate kompilaciju koja će sadržati sve njegove najveće hitove.





Najavljeni kompilacijski album obećava pjesme poput (Everything I Do) I Do It for You, Run to You, Heaven, Cloud Number Nine, You Belong to Me, Summer of ’69, Please Forgive Me, Have You Ever Really Loved a Woman?, Cuts Like a Knife, Back to You i 18 Til I Die, kao i nezaboravne glazbene suradnje s Rodom Stewartom, Stingom, Tinom Turner i Bruceom Springsteenom.