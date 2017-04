KONCERT U ČAST DINI DVORNIKU ODUŠEVIO PUBLIKU: I Ivana Kindl i Ivana Banfić odale počast hrvatskoj legendi

Sinoć je publika u novozagrebačkom klubu Metropolis imala priliku uživati u čarobnoj funky večeri uz hitove Dine Dvornika, koju su priredili band Tribute to Dino Dvornik s gostima, Željkom Banićem Banetom i dvije Ivane (Ivanom Banfić i Ivanom Kindl).

Odlična svirke uz odlične vokalne izvedbe vratila je mnoge u doba kada je kralj funka i to baš po klubovima zajedno sa publikom stvarao muzičku energiju. Mnogi su zaplesali, zapjevali, a neki su se s nostalgijom prisjetili live svirki 90tih .





Grupu Tribute to Dino Dvornik čine najboljih hrvatski glazbenici koji su intenzivno sudjelovali na koncertima i studijskim projektima prerano preminulog pjevača.Vrhunski bubnjar Damir Šomen svirao je s Dinom u najslavnijim danima Songkillersa te s njima snimio i kultni album “Live in Munchen”, zajedno s klavijaturistom Gojkom Tomljenovićem koji je inače dugogodišnji član pratećeg benda Josipe Lisac i grupe The Bastardza.

Na gitari je Zoran Jager, JEX-gitarist i osnivač kultne grupe Bastard Bas, a basist Alen Svetopetrić jedan je od naših najboljih basista i glavni član nekadašnje grupe Protokol. Iza druge klavijature krije se Jurica Leikauff desetogodišnji član posljednjeg Dininog benda 4Funk i član Prljavog Kazališta te Ivica Premelč saksofonist Prljavog Kazališta te glavni član Dino Dvornik Tribute benda.

Vokal Nikola Marjanović iz nekadašnje grupe Sane koja se može pohvaliti odličnim obradama nekih Dininih pjesama ujedno je i bivši frontmen grupe Radio Luksemburg. Isto tako Nikola Marjanović može se unazad nekoliko godina pohvaliti i velikom suradnjom s grupom Songkillers te sudjelovanjem finalnog regionalnog showa X factor.

Na koncertu su bili izvedeni svi najveći hitovi hrvatskog kralja funka, uključujući i one sa zadnjeg albuma. Nakon nekoliko pjesama od samog banda na opće oduševljenje prisutnih kao gošća iznenađenja na pozornicu je došla prva Ivana-Ivana Kindl i svojom osebujnom interpretacijom izvela baladu Ljubav se zove imenom tvojim“ da bi nakon nje produžila još duet sa Nikolom Marjanovićem koji su nekad pjevali Dino i Josipa Lisac Rušila sam mostove od sna.

Iza nje u visokom funky ritmu uletio je Željko Banić Bane i pokazao kako se to nekad radilo, a zadnja gošća druga Ivana-Ivana Banfić otpjevala s bandom hit koji je 90tih dugo bio na vrhu top ljestvica NagBand je svirku završio s baladom Pelin i med, koju su zajedno otpjevali s publikom I što reći na kraju, u urbanom Metropolisu vratili smo se u 90-te- u live svirke koje su nekoć bile obilježje metropole i kakve danas metropoli fale.