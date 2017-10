JOHN MALKOVICH STIGAO U ZAGREB: Glumac hrvatskih korijena po prvi put će nastupiti u Lisinskom

Slavni holivudski glumac John Malkovich, velika svjetska zvijezda hrvatskih korijena, otvorit će u subotu novu sezonu Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog u Zagrebu na svojem prvom nastupu u glavnome gradu najavljenom u petak kao veličanstveni početak nove sezone Dvorane koja će pokazati da Lisinski “može preko duge”.

Dobrodošlicu istaknutom gostu poželio je na konferenciji za novinare u petak u Lisinskome ravnatelj Dvorane Dražen Siriščević. Izrazio je veliko zadovoljstvo i čast što sezonu od “14 veličanstvenih koncerata” otvara veliko ime svjetske filmske umjetnosti, čime će Lisinski na pravi način najaviti godinu u kojoj će pokazati da “itekako može preko duge”.

Malkovich će u Lisinskome nastupiti kao pripovjedač uz solističke nastupe mlade pijanistice Anastasije Terenkove, i uz proslavljenog hornista Radovana Vlatkovića kojemu će glazbenu pratnju dati Varaždinski komorni orkestar. Orkestrom će ravnati talijanski maestro Alvise Casellati, smatran jednim od najvećih mladih dirigentskih talenata današnjice.





Malkovich je zahvalio na pozivu i izrazio veliko zadovoljstvo gostovanjem u Zagrebu, gdje nikada dosad nije nastupio.

“Ovo je prvi puta da nastupam u Zagrebu. U Hrvatskoj sam dosad jedino nastupio nekoliko puta u Dubrovniku s prijateljem Julianom Rachlinom i jako sam sretan što sam ovdje”, rekao je slavni glumac. “Djelo koje ću izvesti razvio sam prije tri godine s istaknutom ruskom pijanisticom Kseniom Kogan, a sada ga izvodim s jednako sjajnom Anastasijom Terenkovom”, dodao je.

Slavni će glumac utjelovljivati glas Fernanda Vidala Olmosa iz poglavlja “Izvještaj o slijepima” romana “O junacima i grobovima” argentinskog pisca Ernesta Sabata, koji će se ispreplitati s glazbom Koncerta za glasovir i gudače Alfreda Schnittkea. Za projekt ga je, kako je rekao, zainteresirao prozni predložak odličnog argentinskog pisca koji je po struci astrofizičar, a kojega su argentinske vlasti zaposlile da istražuje o ljudima koji su nestali u Argentini.

Na njegovu je razvoju radio godinu i pol, a riječ je o relativno kratkome komadu od oko 24 minute, rekao je. Premijerno je izveden prije tri godine u Seulu u Južnoj Koreji, a u međuvremenu je izvođen diljem svijeta, Londonu, Berlinu, Helsinkiju, Buenos Airesu.

Slijepci vode ovaj svijet

Malkovich je istaknuo kako nema formalno obrazovanje u glazbi i glazbeni mu je ukus takav da mu se sviđaju sve glazbene forme, a priču koja ga je toliko dotaknula, odnosno, jedan njezin dio, smatrao je idealno usklađenom sa Schnittkeovom glazbom “jer i sama glazba sadrži nešto paranoično u sebi, istodobno moćno i sugestivno rezonirajući s modernom glazbom”.

“Mislim da je, kad govorimo o naslovu tog poglavlja, ‘Izvještaj o slijepima’, ta premisa ispravna – ono što je pisac htio reći, da slijepci vode ovaj svijet, mislim da to stoji. Ali ne nužno oni slijepci na koje mi odmah pomislimo. Ono što me zanimalo i zašto sam odabrao baš taj tekst spojiti s tom glazbom jest jer je to jedan paranoičan tekst koji može poslužiti kao snažna metafora za mnoge stvari, primjenjiva na mnoge ljude, kulture, a sasvim sigurno za svjetsku popularnu kulturu i mislim da vrlo dobro funkcionira kad se stavi u sve te kontekste”, rekao je umjetnik.

Spajanjem pripovjedačke linije Olmosina glasa okrutnog i naizgled potpuno poremećenog paranoika opsjednutog slijepcima i zlom sa Schnittkeovom glazbom, u dijalogu glasovira i pripovjedačkoga glasa, nastaje novo ‘crossover’ klasično glazbeno djelo.

Volim dolaziti u Hrvatsku

Odgovarajući na pitanja novinara o svojim očekivanjima od koncerta, Malkovich je kazao kako je on osoba bez očekivanja – “Nikada nisam vidio smisla u očekivanju, jer publika reagira tako kako će reagirati”.

Govoreći o svojem hrvatskom podrijetlu, istaknuo je kako je jučer posjetio selo u kojem je navodno živio njegov djed: “Zašto navodno? Zato što zapravo nikada nisam stvarno saznao što je od svih priča koje su mi pričali istina. Svi mi govore različite stvari a nemam načina provjeriti da li su one stvarno točne”, pojasnio je, napomenuvši kako je on odrastao “naprosto kao Amerikanac”.

Jezik svojih predaka nikada nije naučio, ali nije ga znao niti njegov otac, napomenuo je, te istaknuo kako jako voli dolaziti u Hrvatsku, gdje je uvijek uživao, mada priznaje da ipak bolje poznaje hrvatsku obalu na kojoj je češće i boravio i gdje ima doista prekrasnih mjesta, no koja su to mjesta koja su ga najviše oduševila nije htio otkriti jer – “Onda se više nikad neću tamo moći u miru vratiti”.

Zanimljiv glazbeni program

Drugi dio subotnjeg koncertnog programa predstavio je Radovan Vlatković, jedan od malobrojnih počasnih članova londonske Kraljevske akademije za glazbu.

Istaknuo je kako je jedna od skladbi u programu Concertino za rog, čelestu, gudače i udaraljke hrvatskog skladatelja Brune Bjelinskog, “koji sam smatrao da će se dobro kombinirati s jednom od najpoznatijih kompozicija uopće pisanih za rog”, kratkim djelom “spretno pisanim, atraktivnog, vedrog karaktera”, Koncertom za rog i orkestar u Es-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. U programu je i Serenada u e-molu za gudače Edwarda Elgara.

Gostovanje Johna Malkovicha u ciklusu ‘Lisinski subotom’ prvi je u nizu od ukupno četrnaest koncerata sezone 2017./2018. KD Lisinskog, posvećenu svim bojama glazbe koje će “braniti” neki od najvećih svjetskih i domaćih orkestara, dirigenata i solista.

Uvaženom gostu dobrodošlicu u Zagreb poželjela je i zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Jelena Pavičić Vukičević. Istaknula je kako gostovanje Johna Malkovicha u Lisinskome najavljuje 45. sezonu programa ‘Lisinski subotom’, ali jednako tako i bogatu zagrebačku kulturnu jesen u kojoj će različite publike moći odabrati ponešto za sebe.

“Glazba je univerzalni jezik i nadam se da ćemo u tom univerzalnom jeziku sutra uživati na koncertu koji će sigurno biti koncert za pamćenje”, poručila je.