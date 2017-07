JESTE LI JE POKUŠALI PREVESTI? Pjesma ‘Despacito’ prevedena na hrvatski zvuči katastrofalno, poslušajte sami

Despacito je ultimativni hit ovog ljeta, no znate li uopće o čemu govori?

Pjesma Despacito ovoga se ljeta čuje iz svakog kluba, no znate li o čemu pjeva? Na španjolskom zvuči jako seksi, ali kada je prevedete na hrvatski gubi baš svaku draž.

Uvjerite se sami:



Da li znaš da te već neko vrijeme promatram

Moram danas plesati sa tobom (DY)

Vidio sam da me tvoj pogled već bio zvao

Pokaži mi put kojim idem (oh)

Ti, ti si magnet i ja sam metal

Prići ću bliže i sastaviti ću plan

Samo razmišljanjem puls se ubrzava (oh da)

Već, već mi se sviđa više nego inače

Sva moja osjetila traže više

Ovo se mora uzeti bez ikakvih problema

Polako

Želim disati tvoj vrat polako

Pusti da ti kažem stvari u uho

Da se sjetiš ako nisi sa mnom

Polako

Želim te skinuti poljupcima polako

Potpisao sam se na zidovima tvojeg labirinta

I učiniti od tvog tijela cijeli rukopis

Gore gore gore, gore gore

Želim vidjeti ples tvoje kose

Želim biti tvoj ritam

Da naučiš na mojim ustima

Tvoja omiljena mjesta (omiljena, omiljena dušo)

Pusti me da prekoračim tvoje opasne zone

Dok uzrokujem tvoje vriskanje

I da zaboraviš svoje prezime

DY!

Ako te pitam poljubac, dođi daj mi

Znam da si mislila

Imam vremena pokušavati

Dušo to je davanje i davati

Znaš da tvoje srce sa mnom radi bom bom

Znaš da ovo piće traži moje bom bom

Dođi probaj moja usta da vidiš kako znaš

Želim želim, želim vidjeti koliko te volim

Ne žurim se, želim si dati putovanje

Počeli smo sporo, zatim divlje

Korak po korak, mekan mekaniji

Idemo zalijepljeni, malo pomalo

Kad si me poljubila sa tom vještinom

Vidim da si zloba sa poslasticom

Korak po korak, mekan mekaniji

Idemo zalijepljeni, malo pomalo

I da je ova ljepota zagonetka

Ali za slaganje ovdje imam komad

Polako

Želim disati tvoj vrat polako

Pusti da ti kažem stvari u uho

Da se sjetiš ako nisi sa mnom

Polako

Želim te skinuti poljupcima polako

Potpisao sam se na zidovima tvojeg labirinta

I učiniti od tvog tijela cijeli rukopis

(Gore gore gore … gore gore!)

Želim vidjeti ples tvoje kose

Želim biti tvoj ritam

Da naučiš na mojim ustima

Tvoja omiljena mjesta (omiljena, omiljena dušo)

Pusti me da prekoračim tvoje opasne zone

Dok uzrokujem tvoje vriskanje

I da zaboraviš svoje prezime

Polako

Idemo to učiniti na nekoj plaži u Puerto Ricu

Dok valovi uzvikuju “aj blagoslovljeni”

Da moja djela ostanu sa tobom

Korak po korak, mekan mekaniji

Idemo zalijepljeni, malo pomalo

Da naučiš na mojim ustima

Tvoja omiljena mjesta (omiljena, omiljena dušo)

Korak po korak, mekan mekaniji

Idemo zalijepljeni, malo pomalo

Dok uzrokujem tvoje vriskanje (Fonsi)

I da zaboraviš svoje prezime (DY)

Polako…